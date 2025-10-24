La Junta desvincula el fallo de los cribados de la empresa de mantenimiento del sistema informático

La portavoz de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama y coordinadora de los referentes de unidad de mama hospitalaria de Andalucía, Mercedes Acebal.

La portavoz de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama y coordinadora de los referentes de unidad de mama hospitalaria de Andalucía, Mercedes Acebal, ha asegurado que la empresa contratada para el mantenimiento informático del sistema "no hace ningún seguimiento de casos" ni informa a los pacientes. La Consejería ha respondido de esta manera a la información publicada por El País en la que indica que algunos altos cargos de la Junta de Andalucía dieron la orden en 2022 de no avisar más a esas mujeres afectadas por los cribados por teléfono o por carta, ya que se haría de manera automática por el nuevo sistema informático.

Además, la información asegura que, en paralelo, se desactivaron algunas comisiones de seguimiento donde los expertos compartían información relevante durante al menos dos décadas, y donde se podía haber dado la voz de alerta. En 2022, Salud sacó a concurso el mantenimiento y gestión de la mayoría de aplicaciones de Diraya (el sistema que da soporte a las historias clínicas), y se lo adjudicó la empresa japonesa NTT Data después de que la española Indra, que lo gestionaba hasta entonces, interpusiera un recurso en la licitación, añade la información.

Sin embargo, según Acebal, esa empresa "solamente se dedica al mantenimiento de la aplicación" y "no tiene ninguna otra función". Ha añadido que dentro del protocolo del programa detección precoz del cáncer de mama en Andalucía se ha optado por "la lectura independiente, no consensuada", es decir, que hay dos radiólogos que "de forma independiente estudian y revisan las mamografías". "Con ello conseguimos un aumento en la detección del cáncer de mama de un 5% a un 15% y, además, al no ser consensuada, es decir, que ninguno de los radiólogos comentan ni consensúan el resultado de la mamografía, no existe el sesgo de influencia", ha afirmado Acebal.

Posteriormente, si hay una lectura en la que los dos radiólogos consideran que la categoría de sospecha es diferente, el protocolo dice que "se debe de derivar al hospital aquella en la que exista mayor probabilidad de ser un cáncer". "Nuestro programa de cribado poblacional es muy garantista que vela por la salud de las mujeres y los profesionales que estamos dedicados a la mamografía, al cribado y a la mamografía diagnóstica ponemos diariamente nuestro conocimiento, nuestra sensibilidad y nuestro compromiso en la detección precoz del cáncer de mama y en el cuidado de los pacientes", ha concluido Acebal.

El PSOE pide explicaciones

El PSOE-A ha exigido a la Junta que ofrezca datos sobre la empresa con la que privatizó el servicio de informar sobre el resultado de las mamografías de la crisis de los cribados de cáncer y ha preguntado por qué nadie controló en tres años que cumpliera con sus funciones. La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha añadido que "después de echarle la culpa a las mujeres, a un jefe de servicio, a María Jesús Montero, ahora parece ser que el responsable es una empresa con la que privatizaron el servicio y que debía informar a las mujeres de sus pruebas diagnósticas", ha explicado Férriz.

La socialista ha advertido de que detrás del "mayor escándalo" sanitario andaluz se esconden "decisiones políticas" que afectan a más de 2.300 mujeres y ha reiterado que el presidente de la Junta es el máximo responsable. La parlamentaria ha exigido a la Junta información sobre el contrato, pero también y especialmente sobre el seguimiento a su trabajo. "¿Es que en la Junta nadie vigila el cumplimiento de los contratos? ¿Nadie hace un seguimiento, una evaluación? No hablamos de un mes, ni dos, hablamos de tres años", ha recalcado.

Por Andalucía apunta a "una decisión política"

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha apuntado este sábado a "una decisión política consciente" el hecho de que en 2021 se contratara por parte de la Junta a la empresa NTT Data para el soporte técnico del programa del cribado del cáncer de mama. "Ahora sabemos --continúa la portavoz de Por Andalucía-- que en tiempos de Aguirre, una decisión política consciente dio indicaciones para que las mujeres con pruebas dudosas en el cribado se las dejase de informar; ahora toca que diga cuántas mujeres son las afectadas; en qué hospitales surtió efecto la orden; por qué se desoyó la voz de alarma de trabajadores cuando se iban acumulando mujeres desatendidas y por qué no se hizo un seguimiento y qué papel ha jugado en esto la empresa japonesa con la que se hizo fotos Moreno en su reciente viaje a Japón".

Adelante lamenta que se "tapen" responsabilidades

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lamentado que en la crisis de los cribados de cáncer de mama se "tapen" las responsabilidades de los dos consejeros de Salud que mantienen cargos actualmente, además de insistir en que el origen del problema es la privatización de la sanidad por parte del PP. "El Gobierno andaluz sigue escondiendo su responsabilidad y tapándolo", ha denunciado García.

Según el portavoz de Adelante Andalucía, las últimas informaciones sobre los fallos en el sistema de cribados permiten concluir que el origen de esta crisis está en la privatización de la sanidad. "El hecho de que se privaticen determinados servicios, de que haya externalizaciones, genera un caos, un mal funcionamiento, una ineficacia y, además, encarece todo el proceso y hace que el proceso funcione mal", ha asegurado.