La Junta de Andalucía refuerza la educación inclusiva con 2.528 nuevos docentes entre las críticas de la oposición

La Consejería de Desarrollo Educativo de Andalucía ha incorporado este curso 2025/26 un total de 2.528 nuevos docentes destinados a reforzar la atención educativa en centros con mayor vulnerabilidad, según ha informado este jueves la consejera María del Carmen Castillo en el Parlamento. Esta medida forma parte de los acuerdos alcanzados en julio con representantes del sector educativo tanto público como concertado, que buscan mejorar la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales del profesorado, aunque han recibido críticas por parte de la oposición.

Castillo ha defendido que estos pactos son fruto del "diálogo constante y representan un hito en el compromiso de la Junta con la mejora del sistema educativo andaluz". Sin embargo, desde la bancada opositora, Por Andalucía ha criticado que se firmen "acuerdos de mínimos con la pública y de máximos con la privada", mientras que el PSOE ha tildado la iniciativa de "maniobra electoral" argumentando que "las cifras son tozudas: se cierran aulas en la pública y se aumentan los conciertos". También Vox ha expresado sus reservas al señalar que los acuerdos presentan "luces y sombras".

Entre las medidas ya implementadas, destaca que el alumnado con necesidades educativas especiales contabilizará como doble para el cálculo de la ratio en Secundaria, lo que permitirá destinar más profesores de refuerzo a estos centros. Asimismo, se han incorporado 130 nuevos cupos en Educación Especial, con la previsión de alcanzar progresivamente un total de 520 en los próximos cuatro cursos académicos.

Plan de choque para la mejora educativa en Andalucía

El acuerdo firmado con CSIF, ANPE y UGT contempla un ambicioso plan de choque orientado a mejorar los resultados académicos, impulsar la competencia digital y atender con mayor eficacia al alumnado con necesidades educativas especiales. Los 2.528 docentes adicionales constituyen la primera fase de esta estrategia, que se irá desplegando progresivamente durante los próximos años.

"Estamos comprometidos con la educación pública andaluza y con la atención a la diversidad", ha subrayado Castillo, quien ha recordado que este acuerdo se suma a los once pactos previos que han permitido, entre otras mejoras, equiparar los salarios docentes con la media nacional y ampliar las horas de los monitores escolares para que trabajen a jornada completa.

Otra de las medidas estrella anunciadas es la histórica bajada de ratios en el segundo ciclo de Infantil, con una orden ya en consulta pública que prevé alcanzar los 22 alumnos por unidad en todo el ciclo para el curso 2028-2029, con el compromiso de extenderlo posteriormente a Primaria. Asimismo, se ha iniciado un proceso de simplificación burocrática para reducir la carga administrativa del profesorado y se ha previsto la convocatoria de 4.000 plazas de acceso al cuerpo de catedráticos, 1.500 de ellas durante este curso.

Mejoras para la educación concertada en Andalucía

En paralelo, la consejera ha informado sobre el acuerdo alcanzado con las organizaciones patronales Escuelas Católicas, CECE, ACES y SAFA, y las organizaciones sindicales FSIE, USO y UGT, que representan a más del 90% de la Mesa de la Concertada. Este decimotercer acuerdo desde 2019 incluye la incorporación de 158 docentes adicionales y la creación, por primera vez en la comunidad autónoma, de un módulo autonómico para la partida de "otros gastos" que establece la equiparación al promedio nacional entre 2026 y 2028.

"Este acuerdo cumple el triple objetivo de mejorar el funcionamiento de los centros, las condiciones laborales del profesorado y potenciar la calidad de la oferta educativa en una red que forma parte del sistema educativo andaluz sostenido con fondos públicos", ha explicado Castillo, quien ha destacado que el convenio incluye medidas como el fortalecimiento de los equipos directivos y la simplificación administrativa.

Además, contempla la extensión de mejoras salariales a docentes que habían quedado excluidos en acuerdos anteriores, incluyendo el pago de trienios a los profesores cooperativistas, así como una atención especial a la mejora de la oferta de Educación Especial y las enseñanzas de Formación Profesional.

La atención a la diversidad como eje de la política educativa andaluza

El refuerzo de la atención a la diversidad constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia educativa de la Junta de Andalucía para los próximos años. En este sentido, el Gobierno andaluz ha apostado por un modelo inclusivo que contemple las necesidades específicas de cada alumno, especialmente en aquellos centros situados en zonas con mayores índices de vulnerabilidad.

"No podemos permitirnos que ningún estudiante se quede atrás por falta de recursos", ha afirmado la consejera, quien ha incidido en que las medidas adoptadas buscan garantizar la igualdad de oportunidades y mejorar los resultados académicos en toda la comunidad autónoma.

Para el sector concertado, el acuerdo también prevé la reducción progresiva de ratios en el segundo ciclo de Educación Infantil, priorizando los centros en zonas rurales y municipios con baja natalidad o con baja densidad de población, así como la creación de nuevas unidades de apoyo a la integración. También se ha acordado la participación de estos centros en programas de refuerzo de plantilla orientados a la mejora de competencias clave y al programa de zonas de transformación social.

¿Qué implica la contabilización doble del alumnado con necesidades especiales?

Una de las novedades más significativas implementadas este curso escolar 2025/26 es que el alumnado con necesidades educativas especiales contabiliza como doble para el cálculo de la ratio a la hora de repartir docentes de refuerzo. Esta medida, que ha comenzado a aplicarse en Educación Secundaria, permitirá atender mejor la diversidad en centros con ratios elevadas y garantizar una atención más personalizada a los estudiantes que requieren apoyos específicos.

Los expertos en educación inclusiva valoran positivamente esta iniciativa, ya que reconoce la necesidad de dedicar más recursos a quienes presentan mayores dificultades de aprendizaje. Sin embargo, algunos colectivos reclaman que esta medida se extienda también a otras etapas educativas como Primaria e Infantil, donde la detección temprana y la intervención precoz resultan fundamentales para el desarrollo adecuado del alumnado con necesidades especiales.

Reacciones y valoraciones del sector educativo

Las reacciones a estos acuerdos han sido dispares. Mientras los sindicatos firmantes han valorado positivamente las mejoras conseguidas, otras organizaciones y partidos políticos han expresado sus dudas sobre el alcance real de las medidas y su impacto en la calidad educativa.

Desde ANPE, uno de los sindicatos firmantes, han destacado la importancia de la reducción de ratios y la incorporación de nuevos docentes, aunque consideran que "aún queda camino por recorrer" para alcanzar los estándares deseables. Por su parte, representantes de la escuela concertada han celebrado lo que consideran "un paso histórico" hacia la equiparación de condiciones con otros territorios.

Sin embargo, desde colectivos como la Marea Verde, han criticado que muchas de estas medidas llegan "tarde y son insuficientes" frente a los recortes acumulados durante años en la educación pública andaluza. Asimismo, señalan la necesidad de un mayor compromiso presupuestario para garantizar la sostenibilidad de estas mejoras a largo plazo.