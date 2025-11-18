La Junta de Andalucía garantiza "máxima colaboración" con la Justicia tras la detención del presidente de la Diputación de Almería

La portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha garantizado la "máxima colaboración" con la Justicia tras la detención del presidente de la Diputación de Almería por presuntas contrataciones irregulares. En una entrevista en Antena 3, la también consejera andaluza de Hacienda ha reconocido que ha tenido conocimiento de la noticia en directo y ha pedido que "se vaya hasta el final" para que "se resuelva cuanto antes" lo que se está investigando.

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por presuntas contrataciones irregulares.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press los arrestos que se han producido por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Precisamente se trata del juzgado que instruye el caso Mascarillas por el que tanto Gimenéz como Sánchez ya estaban investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial.

Desconcierto en el PP

Tras un acto en Sevilla, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado cauteloso a la espera de tener "más información" sobre la actuación de la UCO en la Diputación de Almería. "Sólo sé que hay detenciones y registro en la institución, pero desconozco las causas", ha agregado el líder del PP andaluz.

En el mismo sentido se ha expresado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado en la mañana de este martes que esperará a disponer de la "información adecuada" para pronunciarse sobre la detención del presidente de la Diputación de Almería. "Cuando tengamos la información adecuada, le podré contestar a esa pregunta", ha afirmado.

Fuentes del PP de Almería también han mostrado este martes su "desconcierto" por la operación que está llevando a cabo la UCO. El partido se encuentra a la espera de saber cuál es la "situación procesal" del presidente de la Diputación y del PP almeriense. "Queremos saber qué delitos le imputan", apuntan.

PSOE: "Moreno tiene más agenda en los juzgados que en los despachos"

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha manifestado este martes que, "entre Almería y Sevilla", el PP de Juanma Moreno, también presidente de la Junta, "tiene más agenda en los juzgados que en los despachos".

En su cuenta en la red social X, Márquez se ha pronunciado así a raíz de que este martes se haya producido la detención del presidente de la Diputación de Almería y también del PP en la provincia, Javier Aureliano García, y del vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez, por su presuntas contrataciones irregulares.

Asimismo, ha hecho alusión al hecho de que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga la denuncia interpuesta el pasado año 2024 por los parlamentarios del PSOE-A en relación a posibles irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tramitados por procedimiento de emergencia desde el año 2021, haya citado para este martes a declarar en calidad de testigos a la que fuera interventora general de la Junta y actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, así como a dos ex altos cargos de la administración autonómica y dos exinterventoras.

IU: "Algo huele a podrido"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha dicho este lunes que algo "huele a podrido" en el PP de Almería tras la detención del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; el vicepresidente, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

En ese sentido, y aunque ha dicho no conocer todavía todos los detalles de las detenciones, Maíllo ha asegurado durante su participación en un acto en Sevilla que algo en el PP de Almería "huele a podrido desde hace mucho tiempo". "(Este) sería un elemento de vulnerabilidad más en el gobierno del PP en la Junta de Andalucía, pero sí quiero ser prudente a la hora de tomar partido porque no conozco más detalles", ha agregado el líder de IU.