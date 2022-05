El juicio por la ayuda de Invercaria a Lolita Canalla, un día después

Un error en la citación de los testigos ha retrasado un día el comienzo del juicio por la ayuda de Invercaria a la empresa Lolita Canalla. El sexto juicio dentro de la macrocausa de Invercaria decidirá sobre la ayuda de 100.000 euros concedida a la empresa textil Lolita Canalla y que, según la Fiscalía Anticorrupción, fue concedida por "pura liberalidad y arbitrio" del que fuera presidente de la sociedad pública andaluza de capital riesgo y principal imputado Tomás Pérez-Sauquillo. Esta previsto que la vista comience mañana jueves 19 de mayo con la declaración de los testigos y que la vista oral concluya con el turno de los acusados.

El juicio tuvo que ser suspendido en enero pasado porque la administradora de Lolita Canalla, María Malo Feijoo, que reside en Bali había dado positivo en Covid, se sientan en el banquillo tres acusados.

El Ministerio Público reclama seis años de prisión y 20 años de inhabilitación para Tomás Pérez-Sauquillo, al que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que los otros dos acusados, a los que el fiscal considera inductores de los delitos mencionados son la administradora de Lolita Canalla, María Malo Feijoo, e Ignacio Jarillo Aldeanueva, jefe de publicidad y comunicación de la empresa, quienes se enfrentan a una petición de dos años y medio de prisión y 11 de inhabilitación. Ignacio Jarillo, según recoge el fiscal, era la persona encargada de las gestiones y conversaciones con Invercaria para la consecución del préstamo, además de elaborar la documentación que se entregó y quien mantenía las reuniones con sus responsables.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía solicita que los tres acusados indemnicen “conjunta y solidariamente” con 100.000 euros a la agencia Idea.

Lolita Canalla se constituyó el 12 de julio de 2005 en Tarifa (Cádiz) y está dedicada al diseño, confección y venta de textil y complementos. La empresa tenia tenía préstamos con entidades por valor de 1.194.000 euros y el 19 de julio de 2009 recibió un crédito de Invercaria por 100.000 euros "sin que hasta la fecha se haya pagado cantidad resultante del mismo". Para la concesión de este préstamo, se aportó un plan de negocios e innovación por la mercantil y un informe de riesgo de la entidad Axesor, pero la Fiscalía explica en su escrito de conclusiones que del examen de las declaraciones de liquidación tributaria "puede observarse cómo la mercantil disminuía progresivamente tanto su valor como sus ventas, hasta el punto de que en 2008 liquidó por concepto de IVA 47.016,07 euros2, y en 2009 depositó cuentas fuera de plazo y se encontraba en "causa legal de disolución" a la fecha de solicitar el préstamo.

Para la concesión del crédito, prosigue la Fiscalía Anticorrupción, no se realizó ni propuesta de inversión y “ni un solo informe positivo” por parte de Invercaria, debiéndose dicha concesión “a la pura liberalidad y arbitrio de Tomás Pérez Sauquillo”, quien actuando aún dentro de sus facultades, “faltó de modo patente” al procedimiento descrito en el plan director 2005-2008 de Invercaria y sin que fuera un proyecto escalable, tal y como se denominaba en la entidad a los proyectos propios de capital riesgo”.

El préstamo que Pérez-Sauquillo decidió dar a Lolita Canalla "no era participativo, modalidad usual con la que Invercaria invertía en terceras sociedades, tenía una duración de cinco años y un vencimiento el 29 de julio de 2014, con un año de carencia". El crédito fue concedido el 29 de julio de 2009 pero no fue hasta el 10 de diciembre de ese mismo año cuando a Cristóbal Cantos le llegó una "segunda versión del documento presentado por Lolita Canalla como plan de negocios y donde en éste sí constan proyecciones financieras y plan como tal”, por lo que el fiscal concluye que no fue hasta esa fecha cuando se incorpora el plan de negocios, cuando la ayuda ya había sido concedida.

La Fiscalía dice asimismo que a fecha de la decisión del ex presidente de Invercaria y la concesión del préstamo y debido a la situación económica, “la mercantil estaba en causa de disolución”.