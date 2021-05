El juzgado penal 4 de Sevilla tiene previsto celebrar el martes un nuevo juicio contra Carlos Estévez, ex consejero delegado de Minas de Riotinto, que se enfrenta a una petición de tres años y medio de cárcel por presunta falsedad en documento mercantil y estafa procesal en tentativa. Están citados como testigos Guillermo Gutiérrez, ex consejero de Trabajo de la Junta y ex presidente del consejo de administración de Emed Tartessus, y cuatro empresarios extranjeros que invirtieron en el proyecto onubense.

Serán juzgados Carlos Estévez Ruiz de Castañeda y sus colaboradores Luis A.F., Luis A.B., Francisco G.A. y José Francisco R.F. El fiscal les acusa de un delito de falsedad en documento mercantil, por el que pide 9 meses de prisión y multa de ocho meses con cuota diaria de 12 euros, lo que equivale a 2.880 euros.

La acusación particular de las empresas afectadas les acusa de dos delitos consumados de falsificación de documento mercantil y de un delito de estafa procesal en grado de tentativa. Por cada uno de los dos primeros solicita nueve meses de prisión y multa de 2.880 euros. Por el delito de estafa procesal en grado de tentativa, la acusación solicita dos años de prisión y otra multa de 2.880 euros

Según el escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso este periódico, Estévez en su condición de consejero delegado de Minas de Ríotinto y encontrándose en suspensión de pagos, contactó con la entidad suiza Shorton Limited, a la que ofreció la explotación minera, llegando a un acuerdo consistente en que para poder adquirir los activos de la empresa en suspensión, se crearían las sociedades Mantenimiento General del Sur (Mantesur) e IEG, sociedades administradas de facto por el grupo liderado por Estévez.

Debido a una pérdida de confianza en la gestión llevada cabo por los acusados, Shorton convocó junta general en la que se adoptaron acuerdos sociales consistentes en el cambio de administradores, recabando informes de auditoría que revelaron irregularidades en el destino del dinero invertido por la entidad suiza. Ello dio lugar a la interposición de sucesivos procedimientos judiciales, tanto en vía penal como mercantil.

Según la Fiscalía, el deterioro de las relaciones societarias fue agravándose hasta el punto de que en noviembre de 2008 los acusados “urdieron un plan orquestado por Carlos Estévez” por el que uno de ellos, en su condición de representante de la entidad Construcciones Zeitung S.L., presentó ante el juzgado de lo Mercantil 1 una demanda de concurso necesario contra Mantesur fundando su pretensión, entre otros argumentos, en un contrato de arrendamiento supuestamente suscrito el 1 de marzo de 2005 entre ambas por el que se habría generado una deuda en favor de Zeitung por importe de 2.250.000 euros.

Dicho documento fue elaborado exprofeso por los encartados y presentado en el procedimiento concursal, aún sabiendo que no obedecía a la realidad, con la intención de generar una deuda ficticia sobre la que basar su pretensión.

La causa, denunciada en 2009, estuvo convocada en noviembre de 2018 y posteriormente se suspendió debido al coronavirus.

Entre los testigos citados se encuentra Guillermo Gutiérrez Crespo, que entre 1996 y 2000 fue consejero de Trabajo de la Junta. Su citación para este caso es como ex presidente del Consejo de Administración de Emed Tartessus, una de las empresas que invirtieron en Riotinto.

Además están convocados Ronnie Beevor, ex presidente del consejo de Emed Tartesus; Mehra Ashwath, presidente del grupo minero MRI; Mattieu Demaget, representante legal de Shorton; y Anagnostaras-Adams Aristidis, representante legal de Emed Mining.

Este es uno de los numerosos juicios contra Carlos Estévez y sus socios, que ya aceptaron un año y tres meses de cárcel por un delito de apropiación indebida de los fondos que la empresa chipriota Emed Mining aportó a la mina.