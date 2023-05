Dos años de cárcel a un alcalde socialista de Guarromán por una ayuda ERE tras un acuerdo con Anticorrupción

La Audiencia de Sevilla ha impuesto dos años de cárcel por malversación y cuatro años y medio de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por prevaricación a Antonio Almazán, alcalde de Guarromán (Jaén) por el PSOE entre 2007 y 2015, por las irregularidades que cometió con una ayuda ERE de la Junta de Andalucía para poner en marcha varios invernaderos que en realidad nunca funcionaron. El juicio, celebrado este martes en la Sección Tercera, se ha resuelto así gracias a un acuerdo entre el acusado y la Fiscalía Anticorrupción, que ha anunciado que no se opondrá a que se suspenda la ejecución de la pena de prisión si el otrora alcalde no comete ningún delito en tres años. Por tanto, Almazán no será recluido si cumple esa condición.

Los hechos ocurrieron a partir del 18 de enero de 2008, cuando mediante un escrito dirigido al entonces director general de Trabajo del que "no consta registro de entrada", Almazán, "sabedor" de que la Administración "al margen de los procedimiento legalmente establecidos podía otorgarles fondos públicos para obtener liquidez inmediata", consiguió que el alto cargo concediera a su Consistorio una ayuda por importe de 440.000 euros para "llevar a cabo todas las actividades necesarias para poner en cultivo las infraestructuras de invernaderos existentes en la finca propiedad del Ayuntamiento, sin que conste que dicha inversión se haya producido".

El 10 de noviembre de 2008, el director general de Trabajo Juan Márquez suscribió un convenio con la Agencia IDEA por el que le encomendaba el abono de una "ayuda económica sociolaboral" al Ayuntamiento de Guarromán para un "proyecto de desarrollo de empleo local" por esa misma cantidad. El 12 de noviembre, Márquez ordenó el abono de los 440.000 euros, que fueron pagados cinco días más tarde.

"No existe en todo el expediente ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regulan la concesión de subvenciones", afirma la Fiscalía.

"Lejos de destinar la ayuda recibida a los fines acordados, el acusado mediante expedición de un Decreto de Alcaldía resolvió aprobar los gastos y ordenar los pagos a la Diputación Provincial de Jaén" sobre distintas liquidaciones en concepto de reintegro de subvenciones. Así, el 27 de febrero de 2009 abonó 26.934,42 euros a la Sociedad Cooperativa Guarromanense, 6881,79 euros a la Sociedad Cooperativa Ecisur y 27.099,80 euros y 42.846,25 euros a la Sociedad Cooperativa Nuevas Poblaciones. El resto de la subvención (332.099,50 euros) se aplicó al presupuesto de gastos del ejercicio 2009 y se quedó "en situación de crédito disponible pendiente de gastar".

El 13 de julio de 2012, el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo acordó el inicio del procedimiento de revisión de oficio del convenio de colaboración de 10 de noviembre de 2008, por el que se formalizó el otorgamiento de la ayuda al Ayuntamiento de Guarromán. El 8 de octubre de 2012, la asesoría jurídica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo informó en sentido favorable a la revisión de oficio de la ayuda, como después hizo el Consejo Consultivo de Andalucía el 19 de febrero de 2013.

Por una orden del 26 de febrero de 2013, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo resolvió el procedimiento de revisión de oficio declarando su nulidad y acordando iniciar el procedimiento para la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.

El 4 de abril de 2013, el acusado interpuso un recurso de reposición que fue desestimado el 7 de octubre de 2013 por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía.

El 10 de abril de 2014, el secretario general de Empleo requirió al Ayuntamiento de Guarromán la devolución de las cantidades "indebidamente percibidas". En noviembre de 2014, el acusado solicitó a la Consejería el fraccionamiento del pago "por el mayor plazo posible" debido a los problemas económicos del Ayuntamiento. En todo caso, la deuda de 483.453,51 euros fue "íntegramente" devuelta y la Junta cerró el expediente el 8 de septiembre de 2020.

Según constará en la sentencia, "en la tramitación de las cantidades recibidas se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Además, "el concepto presupuestario a cuyo cargo corrió es inadecuado", si bien "el hecho de que se realizara el pago como dio lugar a que no se originase ningún gasto en IFA-IDEA, al tratarse un pago por cuenta de un tercero similar al suplido", por lo que "no se vio afectada su cuenta de resultados en ningún momento". Por otro lado, la Dirección General de Trabajo "carecía de competencia legal" para otorgar esa ayuda, de la que "no se publicaron bases reguladoras, no se aplicaron los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión y no se acreditó el carácter excepcional".

Por último, la concesión "no fue sometida a fiscalización previa de la Intervención Delegada de la Consejería, tal y como era legalmente exigible, ni se realizó seguimiento de la aplicación del importe de dinero otorgado". "No existe en ninguno de los expedientes documentación que acredite el mínimo cumplimiento de las normas que regulen la concesión de subvenciones", finaliza el acuerdo de conformidad firmado entre las partes.