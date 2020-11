El juez archiva definitivamente la causa contra Chaves y Zarrías por el préstamo de Hamsa

Carpetazo definitivo a la nueva causa contra el ex presidente de la Junta Manuel Chaves y el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías por el préstamo de 5,8 millones a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego llamada Campocarne y Primayor. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha dictado un auto en el que, siguiendo lo acordado por la Audiencia de Sevilla, que declaró prescrita la causa, ha archivado definitivamente las actuaciones abiertas por dicho préstamo y en las que se pretendía investigar a los dos ex altos cargos y a otras 13 personas.

En el auto, que tiene fecha del 18 de noviembre, Vilaplana señala que en "ejecución de lo resuelto por la Audiencia de Sevilla", procede declarar prescritos los hechos delictivos por los que se procede y el "archivo definitivo de las actuaciones, sin más trámite". El magistrado continúa señalando que, por ello, no procede tampoco acordar la práctica de las diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción tras el informe presentado el 15 de octubre pasado, y tampoco entra a resolver los incidentes planteados por las defensas del ex director de Trabajo Javier Guerrero, ya fallecido, ni el incidente de nulidad que formuló el abogado de Gaspar Zarrías.

La decisión del instructor se produce después de que la Sección Séptima de la Audiencia declarara precisamente que los posibles delitos a investigar habían prescrito en relación con la causa que se abrió en diciembre de 2019 contra el ex presidente de la Junta Manuel Chaves y al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, así como a otras 13 personas, en relación con un préstamo de 5,8 millones de euros concedidos en 1999 a Hamsa.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla estimó en este auto del pasado 28 de octubre el recurso presentado por la defensa del ex director de Primayor Ramón Portal de María, y al que se adhirió la defensa del ex consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez, que ejerce el abogado Adolfo Cuéllar, y ha dejado sin efecto el auto de incoación de las diligencias, declarando la "prescripción de los presuntos delitos investigados en esta causa", que eran los de prevaricación y malversación de fondos públicos, precisa la parte dispositiva de la resolución, contra la que no cabe recurso alguno.