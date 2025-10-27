Juanma Moreno rectifica a su portavoz: "Nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten"

Una rectificación en toda regla, con una sonrisa en los labios y ante todos los medios de comunicación que han acudido al acto que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha protagonizado en Almería. Tras pronunciar en el atril institucional de la Universidad de Almería un discurso pidiendo más "diálogo" y "huir del sectarismo" en clara referencia a la crisis sanitaria, Moreno ha corregido las palabras de su portavoz parlamentario, Toni Martín, quien había calificado la manifestación del domingo para protestar por los errores en el cribado del cáncer de mama como "un fracaso absoluto". "Nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente", ha sido la respuesta del presidente andaluz que ha ido más allá, "es un éxito", ha apostillado.

Toni Martín publicó el domingo un mensaje en la red social X asegurando que la manifestación había sido "un fracaso absoluto" de los partidos de izquierdas y los sindicatos, "un acto político que sólo era un ataque contra Juanma Moreno", según explicaba.

El mensaje del portavoz parlamentario del PP era rápidamente replicado por los canales del partido y de sus principales referentes como el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, quien insistía en la idea del "fracaso", en este caso mostrando la información de la cuenta oficial de Emergencias Sevilla indicando que se había normalizado el tráfico por delante del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, una entrada que también replicaba Toni Martín.

¿Reparto de papeles?

Pero una cosa ha sido el PP y otra el Gobierno. Porque si el presidente andaluz consideraba un éxito la manifestación en su contra, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, también rebajaba el tono e insistía en tender la mano a la Asociación Amama Sevilla para mantener una reunión. Y eso a pesar de que la presidenta de la misma, Ángela Claverol, ha dicho públicamente en los medios que no quería reunirse con el consejero y ha alegado cuestiones de agenda para acudir a este encuentro.

A pesar de estas discrepancias y de la manifestación del domingo, el consejero Antonio Sanz y la Asociación Amama Sevilla se sentarán en una mesa a lo largo de esta semana. Eso si no hay más obstáculos en los próximos días.