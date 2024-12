Juanma Moreno: "Me voy muy preocupado"

Tal como se preveía, Santander no ha supuesto una tregua entre el Gobierno central y las autonomías del PP. Es más, lo vivido en el Palacio de la Magdalena ha sido una escenificación de las distancias entre los líderes regionales y Pedro Sánchez. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha ido al unísono de sus compañeros y ha calificado de "propuestas donde no hay un mínimo de información" el ofrecimiento de Sánchez de pactar una quita de la deuda de las comunidades con el Estado. En consonancia con el resto, se ha mostrado muy crítico con los resultados de la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este viernes en Santander. "Hemos perdido una gran oportunidad, después de tres años no hay nada", ha resumido Moreno para señalar lo siguiente: "Me voy muy preocupado porque el presidente del Gobierno no ha sido claro sobre la financiación única para Cataluña".

La posición del Gobierno central sobre este espinoso asunto sirve por su vaguedad tanto para Cataluña como para el resto. De modo oficial, se resume así: "Un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios y garantice que todas las comunidades reciban más recursos de los que reciben hoy".

Juanma Moreno, como el resto de presidentes de su partido, ha solicitado durante la reunión una negociación del nuevo sistema de financiación autonómica y que éste no recoja ninguna singularidad catalana. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha avanzado en ello, pero ha ofrecido a las comunidades una quita de la deuda contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que se negociaría con todas a la vez. "Lamentamos que las propuestas sean sólo eso, propuestas, donde no hay un mínimo de información", ha subrayado para calificar de "parche" ese ofrecimiento.

La Conferencia de Presidentes ha recuperado toda la representación institucional, al contar con la presencia del lehendakari Imanol Pradales y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Pero el Gobierno de Sánchez se ha encontrado con un frente común de las comunidades del PP, entre las que ha destacado la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido que la quita de la deuda se centre en Valencia y que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) distinga entre costes de la vida por regiones, porque "no puede ser el mismo para un agricultor extremeño que para un empresario madrileño".

Al ser preguntado por estos dos auntos en la rueda de prensa, el presidente de la Junta ha evitado criticar a su compañera de partido. "Yo estaría de acuerdo en centrar todos los esfuerzos en la comunidad valenciana, no me importaría que la única quita se concentrara en Valencia", ha declarado. Y sobre los diferentes SMI, ha indicado que debe ser el mismo aunque le parece normal que distinguiera por sectores.

"Lo que sí he dejado claro al presidente del Gobierno es que no vamos a aceptar bajo ningún concepto la bilateralidad de las negociaciones sobre el sistema de financiación, no vamos a aceptar que Cataluña salga del sistema común y no vamos a aceptar que se rompa el principio de igualdad", ha indicado Juanma Moreno.

La tesis del presidente andaluz es que el ofrecimiento de la condonación de la deuda es un "parche" para tapar la falta de una negociación sobre el nuevo sistema de financiación. "Creo que toda España pierde y pierde, en especial, Andalucía", ha indicado.

Pedro Sánchez ha anunciado al inicio de la reunión en el Palacio de la Magdalena que su Gobierno convocará el próximo mes de enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades de régimen común, todas salvo País Vasco y Navarra. Aunque llega con retraso, hay un cambio importante, ya no será cada comunidad la que negocie con el Ejecutivo, sino en el seno del consejo.

En esta reunión se abordaría la quita de la deuda que el Ejecutivo se comprometió el año pasado con ERC, dentro del pacto de investidura de Pedro Sánchez, para la Generalitat de Cataluña primero, pero que se hizo con la promesa de hacerla extensiva al resto de autonomías. La Junta de Andalucía la rechazó en su día con el argumento de que una quita de estas características tampoco supone un gran alivio para las cuentas, ni siquiera en la reducción de los intereses que se paga por ello. Moreno lo ha dejado claro al apostar, además, por la tesis de Ayuso de que se pague todo a Valencia. Se da la circunstancia de que la Comunidad de Madrid no tiene ninguna deuda con el Estado.

El criterio del Gobierno central es que perdonaría a las comunidades aquella parte de la deuda que se debió a la insuficiencia de las comunidades para afrontar la pasada crisis financiera. Por eso, el cálculo que hizo la fundación Fedea se basa en aplicar a Andalucía, y al resto de las comunidades, una cantidad por habitante similar a la de Cataluña en vez de un porcentaje absoluto. Si fuese así, que es un extremo por confirmar, la Junta podría ahorrarse el 64% de su deuda con el FLA, 16.400 millones de euros, una cantidad de la que, difícilmente, podría prescindir.

En el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y ERC se hacía referencia a una quita de la deuda que tiene Cataluña con el Estado de hasta el 20% (15.000 millones de euros), y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal que hubo hace un año que las iría llamando a lo largo de 2024 para abordar este asunto en reuniones bilaterales con las autonomías. Aún no se conoce si ese 20% es el que se aplicará al resto de las comunidades o será un porcentaje mayor, ya que Cataluña es la que debe más dinero al Estado.