Juanma Moreno pide en Bruselas que las autonomías gestionen los fondos europeos

El viaje que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lleva a cabo en las instituciones europeas, tiene tres ejes de trabajo. El primero de ellos, responde a su interés por atajar la idea de que la siguiente convocatoria de los fondos europeos, los previstos para el periodo 2028-2034, tengan una gestión regional y no estatal; el segundo, dotar de contenido a la recientemente creada responsable de Agua de la Comisión Europea; el tercero pasa por el reconocimiento de Andalucía como frontera exterior, en un intento por acceder a más recursos y herramientas que le permitan hacer frente a los retos de la inmigración.

Sobre el priemro de ellos, Moreno, ha pedido al Grupo Popular Europeo un "frente común" en el seno del Comité Europeo de las Regiones para evitar que pudiera salir adelante la posibilidad de "centralizar" los fondos de cohesión, y que sean gestionados por los Estados y no por las regiones. En su intervención en Bruselas, Moreno ha señalado que estos fondos son "vitales" para muchos territorios de la UE, entre ellos Andalucía, y ha advertido de que se está abriendo un debate de "centralizar los fondos" para que sean los Estados y no las regiones los que los gestionen.

Moreno, que ha destacado que Andalucía tiene un "grado altísimo" de ejecución de estos fondos de cohesión, ha dicho que si prosperara la centralización de los mismos sería "un paso atrás, una involución, un grave error" porque las regiones y las ciudades tienen la capacidad de estar "cerca del terreno", la capacidad de ser "más eficiente" en que la ejecución tenga un retorno para los ciudadanos y "más capilaridad", de forma que no se debería perder este carácter de proximidad. Ha dicho no saber de dónde parte esta posibilidad -si de los Estados o de las regiones- pero ha advertido de que no sería positivo "ni para Europa, ni para los ciudadanos de Europa ni por supuesto para las regiones de Europa".

Hay que tener en cuenta que, tal y como sostuvo el presidente de la Junta, la aportación de esos fondos en la capacidad de inversión de la Junta, "se acerca al 40%, especialmente en materia de infraestructuras y en políticas sociales".

De la misma forma, ha trasladado a los miembros del grupo parlamentario popular europeo que en España, gobernada por el PSOE y "apoyado por unos socios que en este caso son partidos independentistas o radicales", se están poniendo en cuestión principios que son "fundamentales" dentro de la Unión Europea.

Estos principios, que son la igualdad y la solidaridad, solo están siendo defendidos por el grupo popular, ya que se trata de asuntos fundamentales dentro de la "esencia europea", según Moreno, quien ha alertado de que se están poniendo en peligro no solo con la Ley de Amnistía y los delitos del proceso independentista catalán. Se ponen en peligro también por la concesión a una comunidad autónoma, a cambio de los votos independentistas, de un fondo de financiación que "rompe la caja común" de las comunidades autónomas españolas y que "privilegia" a una comunidad, ya de por sí rica y con suficientes recursos, en detrimento de otras que no tienen esos recursos. "Creo que ese principio de solidaridad e igualdad no se debe de quebrar en ningún territorio de la Unión Europea y desde luego nosotros lo estamos combatiendo en España y espero que no sea una práctica extensible al resto del territorio".

Moreno, que se ha sumado a las críticas del grupo ante los "bulos y los fakes que desgraciadamente inundan la política", que se deben combatir con "contundencia y severidad", ha agradecido que el PP europeo le haya nombrado representante del comité de las regiones en el COP 29, la cumbre sobre el clima, algo que ha calificado de "un honor".

También ha expresado su agradecimiento al grupo por reconocer la reivindicación de Andalucía y que es "extensible" a las regiones del sur de Europa, para que el agua "forme parte de la cartera" de la Comisión Europea, en manos de la sueca Jessika Roswall, titular de Medio ambiente, resiliencia hídrica y una economía circular competitiva.

"Estamos absolutamente convencidos que desde el sur es tremendamente positivo que la Unión Europea tenga una política de agua, un responsable de agua y un programa en materia de agua porque sin agua no vamos a poder ser competitivos en términos económicos ni podremos cohesionarnos en términos sociales", ha recalcado Moreno.

Se ha mostrado convencido de que "desgraciadamente" el cambio climático ha llevado a las regiones del sur una serie de circunstancias que "no habíamos vivido nunca", y en el caso de Andalucía, con 9 millones de habitantes, este año es el quinto consecutivo de una de las sequías "más severas" de las que se tienen registros históricos. Según Moreno, esta situación condiciona "claramente" las posibilidades de desarrollo de la comunidad y de cohesión.