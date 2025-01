Juanma Moreno mueve ficha y presidirá el Comité Europeo de las Regiones

El Comité Europeo de las Regiones no es un órgano de gobierno de la Unión Europea. Pero sí lo es de poder y de influencia y, precisamente por eso permite un estatus especial en los siempre complicados pasillos de Bruselas, además del acceso directo a los comisarios sectoriales y a los máximos representantes del Parlamento Europeo. Por eso el presidente de la Junta lleva años trabajando su presencia en aquellos lares en un empeño que ahora ha dado sus frutos.

Porque Juanma Moreno es el candidato del PP europeo a la presidencia del Comité Europeo de las Regiones, una candidatura que se presentará formalmente el próximo jueves y que se votará en el Parlamento Europeo el próximo 20 de febrero. Esta candidatura es compatible con su cargo como máximo representante institucional andaluz, es más, puede presentarla precisamente por eso ya que se trata de un órgano de representación territorial.

La candidatura de Juanma Moreno saldrá adelante por el pacto que los populares y los socialistas mantienen en Europa y que sería impensable en España. Pero ese acuerdo permite que ambos partidos se repartan la presidencia de este organismo, ocupando cada uno de ellos la mitad del mandato, que coincide con el de la Comisión Europea y que es de cinco años. Así, el presidente de la Junta ostentará este cargo dos años y medio, y los otros dos y medio hasta diciembre de 2029 lo hará la candidata de los socialistas, la húngara Kata Tutto.

Sólo falta por decidir cuál de los dos candidatos ocupará primero el puesto en la Presidencia de este órgano. Un detalle que no es menor ya que, si se cumplen los plazos, habrá elecciones en Andalucía a mediados del año 2026, por lo que reforzaría políticamente a Moreno presentarse para revalidar su cargo en la Junta ocupando este cargo en Europa. Sobre todo porque, si perdiese las autonómicas no tendría sentido que se mantuviese su nombre para relevar a la socialista húngara. Claro que en el Gobierno andaluz no contemplan siquiera esta posibilidad y prefieren no mostrar sus preferencias por el turno en la presidencia de este órgano.

Los sucesivos gobiernos andaluces han defendido siempre la importancia de tener presencia en Europa, ya que es donde se decide la mayor parte de las directivas que afectan a Andalucía. O, más concretamente, los intereses de la economía andaluza. Empezando por las cuotas de pesca, donde se toman decisiones sin tener en cuenta los condicionantes locales. Igual ocurre con medidas relativas a la agricultura y más en un contexto internacional como el que se avecina, con Trump amenazando con la imposición de aranceles a todos los productos europeos. Desde Andalucía se alega desconocimiento de la realidad del campo o el mar andaluz, a los que se juzga con una mirada desenfocada desde el Norte de Europa.

Juanma Moreno será el primer andaluz en presidir este órgano y el tercer español. Antes que él, han ocupado este cargo Ramón Valcárcel (2012-24) y Pascual Maragall (1996-98).

Una estrategia bien diseñada

Desde que Moreno llegó a la Junta, ha enviado emisarios a Bruselas. En 2019 inició sus encomiendas vía Manuel Alejandro Cardenete, como viceconsejero de Juan Marín, y después de la mano de Enric Millo, actual secretario de Acción Exterior y que mantiene esa línea de trabajo.

En las últimas elecciones europeas, Moreno envió a Carmen Crespo como número dos del PP español al Parlamento. Ahora es la presidenta de la Comisión de Pesca y es la portavoz en la de Agricultura, los dos pilares estratégicos para Andalucía.

“La voz de Andalucía será la voz de las regiones en Europa, lo que no había sucedido nunca”, dijo este martes Carolina España, quien quiso poner en valor este movimiento político de Moreno.

El Comité Europeo de las Regiones, creado en 1994, es la asamblea consultiva que reúne a los representantes locales y regionales de la Unión Europea, dando voz directa a las regiones, provincias, municipios y ciudades dentro del marco institucional de la UE. España cuenta con 21 miembros, uno por comunidad autónoma y cuatro de entidades locales.

Hay que tener en cuenta que cerca de las tres cuartas partes de la legislación de la UE se aplica a nivel local o regional, por lo que es importante que los representantes regionales y locales se puedan pronunciar sobre las medidas legislativas que les afectan. Además, el Comité de las Regiones pretende acercar las instituciones europeas a los ciudadanos.