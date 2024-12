Juanma Moreno y Juan Espadas se tiran Jaén a la cabeza

Jaén se había convertido en una provincia maldita para tanto para el PSOE como para el PP. Tras el fiasco del parque empresarial de Santana Motor, la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, no podía poner un pie en la comarca: incumplimientos, retrasos, paro y pérdida de población. La tensión ciudadana se podía cortar con un cuchillo. Resistía como en una aldea gala el todavía presidente de la Diputación y líder provincial socialista, Francisco Reyes, que recordaba insistentemente cómo el alcalde popular de la ciudad de Jaén entre 2011 y 2015, José Enrique Fernández de Moya, contribuyó a llevar a la ruina las arcas municipales. Eso, además de recalcar que el Gobierno central de Mariano Rajoy también tenía una larga lista de desprecios.

Con este caldo de cultivo, Jaén Merece Más empezó a conformarse como una plataforma ciudadana en 2017 para convertirse en un partido formalmente hablando en 2021. Y no ha parado de crecer defendiendo que no tiene ideología y que su único interés es la defensa de los intereses de su tierra tras años de abandono y de incumplimientos de las promesas que los sucesivos gobiernos de la Junta y del Estado, de diferentes colores políticos, han ido acumulando. Lo sucedido en las últimas horas es conocido. Tenían un acuerdo con el PP en la Alcaldía pero han negociado con el PSOE, directamente con María Jesús Montero y Juan Francisco Serrano, la refinanciación de la deuda municipal, y el próximo día 2 de enero apoyarán un cambio de alcalde. Le quitan el bastón de mando al PP y se lo dan al PSOE.

Enmedio de esta tormenta política, Juanma Moreno y Juan Espadas se han cruzado este miércoles en la puerta del salón de plenos del Parlamento donde se está debatiendo el Presupuesto de la Junta para 2025. Los dos son conscientes de que han cometido errores: en el PP no se habían enterado del riesgo cierto de esta moción de censura, y eso que hay conversaciones desde enero de este año; y Espadas ha reconocido que no ha estado al tanto de los detalles que han firmado con su partido. O, mejor dicho, con quienes en las últimas horas se perfilan como sus sucesores al frente del partido en Andalucía.

Así que ambos han hecho lo único que podían para tratar de tapar esa realidad: descalificarse mutuamente. Y eso que no es habitual entre ambos que suelen mantener trato cortés y educado que, generalmente, no se altera ni en los momentos de más nervios. Hasta ahora. Juanma Moreno tiraba duro a Espadas: "Si el secretario general de los socialistas en Andalucía no tiene ni idea de lo que hacen sus compañeros en Andalucía, una moción en una capital de provincia, es que andan muy mal en el PSOE", decía. "Es muy triste y preocupante porque la mayoría de los ciudadanos votó al Partido Popular en las pasadas elecciones municipales".

Una hora y media después, vía la red social X, Juan Espadas le respondía: "Señor Moreno Bonilla, me parece que el que no tiene ni idea de lo que pasa en Jaén es usted. El partido que ganó las elecciones municipales fue el PSOE y no el PP, así que preocúpese de sus incumplimientos con los y las jinennenses, que esta es la razón última de la moción de censura en el ayuntamiento".