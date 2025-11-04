Juanma Moreno inicia el lunes una gira con su libro por las ocho capitales andaluzas

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, hará una gira por las ocho capitales andaluzas para la presentación de su libro, Manual de convivencia. La vía andaluza (editado por Espasa) que este lunes tuvo su puesta de largo en la Fábrica de Artillería de Sevilla con la presencia de una buena parte del Gobierno autonómico y representantes de la sociedad civil andaluza. La próxima parada será en Granada donde el lunes día 10 Moreno presentará el libro en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad.

La gira para la presentación de su libro hay que enmarcarla no sólo en la habitual promoción literaria, sino dentro de las actividades políticas de un presidente andaluz que será candidato a la reelección en la próxima primavera. De hecho, durante la presentación del libro en Sevilla, Juanma Moreno hizo un claro llamamiento al voto útil de los andaluces, "me quita el sueño que los andaluces no sepan valorar lo que tienen, la estabilidad política", alertando además del riesgo que esta estabilidad correría con la pérdida de un solo diputado.

A pesar de ello, Moreno aseguró que "ahora mismo no se plantea" la pérdida de la mayoría absoluta, aunque el último Barómetro Andaluz de Centra, Centro de Estudios Andaluces, desvelaba que estaba en riesgo ante la pérdida de uno o dos diputados por parte del PP. El libro está escrito en torno informal y pretende retratar los aspectos más personales de Juanma Moreno en su trayectoria política desde que llegó a Andalucía aderezado con anécdotas.