Juanma Moreno fía el final de su mandato al crecimiento económico en las cuentas 2026

Son las últimas cuentas de la Legislatura para el Gobierno andaluz y por eso tienen una importancia especial. En el caso de que el PP volviese a ganar las elecciones pero no lograse mayoría absoluta y tuviese que gobernar en minoría o buscar un socio, este Presupuesto se podría prorrogar y permitiría a Juanma Moreno seguir gobernando siguiendo su proyecto político. Y es toda una declaración de intenciones.

El Presupuesto 2026 de la Junta recoge expresamente unas previsiones económicas favorables. Siguiendo las directrices de la UE y el Gobierno central que estiman que el PIB repunte un 1,1% en 2026 y la inflación se mantenga en torno al 2%, anticipa que Andalucía mantendrá un crecimiento sólido, apoyado en la inversión, la fortaleza de los servicios y la dinamización de actividades de alto valor añadido, lo que permitirá ir avanzando en la convergencia. Se basa para ello en el dato del PIB regional que creció en el segundo trimestre de 2025 en un 3%, por encima de la media nacional que estuvo varias décimas por debajo de esa cifra.

El objetivo de las cuentas públicas es afianzar la posición de Andalucía como un territorio competitivo y atractivo para la inversión, favoreciendo la cooperación público-privada y reforzando la capacidad institucional en las políticas del Estado del Bienestar.

Para ello fía el crecimiento económico en la transición ecológica y digital, considerados motores de crecimiento. Juanma Moreno llegó a la Junta defendiendo una política verde y también la sostiene en estas cuentas para cerrar la legislatura. Y eso a pesar del giro político que está dando su partido en este sentido, sobre todo por la influencia de Díaz Ayuso, y de las duras críticas de Vox a las mismas.

El sector tecnológico, el científico y el de la innovación se consideran pilares fundamentales en la transformación económica de Andalucía, eso sin olvidar otros más tradicionales como la agricultura o el turismo, que son soportes esenciales de la economía andaluza.

La vivienda ocupa una parte importante de la literatura del Presupuesto. El Gobierno andaluz sabe que es uno de los principales problemas de los ciudadanos y pretende impulsar políticas de acceso a la vivienda aprovechando su nueva ley que se está debatiendo en el Parlamento y que esperan aprobar antes de fin de año.

Política social

En el ámbito social, el Presupuesto de 2026 coloca en el centro de la acción pública la mejora del acceso equitativo a los servicios esenciales. “No se trata únicamente de aumentar la financiación destinada a educación, sanidad o servicios sociales, sino de asegurar que cualquier ciudadano, con independencia de su lugar de residencia o de su situación socioeconómica, pueda disponer de una atención de calidad. La orientación es clara: reducir las desigualdades que todavía se manifiestan entre áreas urbanas y rurales y entre distintos grupos sociales, de manera que la cohesión territorial y social avance de forma paralela”. Así lo recoge textualmente el texto articulado del Presupuesto 2026.

Cambios legislativos

El borrador de las cuentas de la Junta incluye el cambio de varias leyes vigentes. Así se modifica la Ley de Aguas para aclarar el régimen de reclamaciones, todo ello en un contexto de emergencia climática por más que los embalses andaluces estén en mejores condiciones de reserva y se esté avanzando en la recuperación del acuífero de Doñana, que también se contempla en estas cuentas.

También cambia la ley que regula la Oficina Andaluza Antifraude para modificar el régimen jurídico tal y como había reclamado el director de la misma, según adelantó este diario. A partir de ahora, la Agencia Tributaria de Andalucía podrá cobrar las multas que se impongan por infringir la Ley Antifraude. Asimismo, se incluyen todas las bonificaciones fiscales anunciadas por Moreno en las últimas semanas.