Juanma Moreno estrena (pero no inaugura) las Atarazanas rehabilitadas

El Astillero medieval más importante de España ha recuperado este primero de octubre su uso civil. Después de décadas de abandono, de deterioro y de ser un monumento a la indolencia, además de algunos pleitos en los tribunales, este miércoles ha acogido la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, administración que ha sufragado, junto con la Fundación La Caixa, la rehabilitación de más de siete mil metros cuadrados en el casco histórico de Sevilla. Una obra de más de 18 millones de euros.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha estrenado así una obra emblemática sorteando los líos de protocolo que llevan aparejados este tipo de actos. Porque la inauguración oficial, con toda pompa y boato, estaba prevista para la tarde de este miércoles. Iban a asistir todas las autoridades, empezando por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la consejera de Cultura, la también sevillana Patricia del Pozo, además, claro, de los máximos responsables de la Caixa y la Fundación Cajasol que será ahora la encargada de llenar de contenido cultural estas impresionantes naves.

Pero Moreno se ha hecho la primera foto, por delante del alcalde Sanz quien no ha tenido más remedio que acudir temprano para no faltar en un retrato histórico. En la puerta de las Atarazanas, junto a la consejera de Cultura y el delegado de la Junta en Sevilla, ha esperado al presidente para salir en la foto. También había responsables de la Caixa. Tras retratarse con el alcalde y sin el regidor sevillano, el Consejo de Gobierno se ha sentado en una mesa preparada al efecto y el alcalde sevillano se ha marchado a toda prisa. Tenía un acto en el Ayuntamiento.

Con todo este cambio de planes, la inauguración oficial de las Atarazanas será este jueves, una vez que los diarios ya hayan publicado las primeras fotos del recinto recién terminado y con un Juanma Moreno paseándose por el mismo junto a sus consejeros. En política todos los gestos importan y las fotos, lo que más.