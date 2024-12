Moreno cree que los contratos de emergencia del SAS podrían tener "como mucho reproches administrativos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que la denuncia del PSOE sobre el uso de los contratos de emergencia del SAS podría contar "como mucho" con "algún reproche administrativo" que afectaría al sistema incluso en la etapa socialista y al Gobierno central pero no lo tendría con carácter penal.

En la entrevista en la Cadena Ser Andalucía, Moreno ha admitido que este caso, que se encuentra en un juzgado de Sevilla, quizá podría tener algún "reproche administrativo" pero tendría que haberlo "en el conjunto del sistema a lo largo de todos los años, puesto que también lo practicaba el Partido Socialista y en el conjunto del propio sistema en España".

"El Partido Socialista en Andalucía ha decidido, creo que ante una situación difícil en términos electorales y complicada en términos de arraigo social en nuestra tierra en los últimos años, hacer una querella contra el Gobierno. Una querella que nosotros no le vemos ningún tipo desde el punto de vista jurídico, por lo que hemos consultado. Lo que a mí me trasladan, no ven más allá de que haya un reproche administrativo", ha subrayado Moreno.

Según el presidente andaluz, el PSOE ha decidido llevar este asunto a la vía penal "buscando más el titular grueso", por lo que ha dicho confiar "plenamente" en la justicia y que será esta la que "lo aclarará".

Ha insistido que en este caso, "como mucho", pudiera suponer un reproche administrativo pero que, de todos modos, él es el primer partidario de que las cosas, "cuando haya algún tipo de sensación de oscuridad, que se aclare y la mejor manera es a través de los propios tribunales".

"Si el Partido Socialista ha considerado que esa es la mejor manera de aclararse a pesar que le hemos dado informaciones previas, pues bienvenido sea, yo no tengo ningún miedo y además creo que es la mejor fórmula también para que entre todos tengan una administración lo más transparente posible", ha recalcado.

Se ha mostrado seguro de que la justicia actuará con ecuanimidad y decidirá si ahí hay algún problema o ha habido algún tipo de irregularidad hasta ahora pero ha insistido en que "simplemente es una denuncia política y no hay ni siquiera ni una novedad más al respecto".

Juanma Moreno ha reiterado que el Gobierno ha trasladado "administrativamente las circunstancias en las que se adoptaron" las decisiones, que se produjeron en "un momento de urgencia" en una materia como la sanidad que es "compleja", y que no se aborda como "cuando te faltan tuberías para rellenar una carretera o asfalto".

"Cuando te falta un material sanitario y tienes que hacer operaciones, tú no puedes hacer esperar y entonces tienes que hacer contratos de urgencia. Los contratos de urgencia se utilizan en todos los sistemas públicos sanitarios. Dicen ellos que se utilizó más allá de lo necesario. Bueno, hasta lo que yo conozco he visto que hay un respaldo jurídico por parte del letrado", ha subrayado el presidente andaluz.

Peguntado si pone en la mano en el fuego por los tres gerentes del SAS en el proceso, Moreno ha respondido que no se trata de poner la mano en el fuego sino de "esclarecer los hechos", y estos son sencillos porque "partimos de una denuncia política para que nos entendamos todos".

No se ve como líder nacional

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha admitido que le "incomoda" que se le coloque mediante "quinielas absurdas" como alternativa para liderar al PP nacional en el futuro, y ha asegurado que su "compromiso" está con Andalucía, una comunidad donde cree que puede "servir" a los ciudadanos y ha asegurado que se siente "incómodo" con las voces que le sitúan como "valor de futuro" en el PP nacional, cuando ya tuvo en su momento su "desarrollo político" en Madrid, y ya no está "vitalmente" en esta posibilidad, ya que lo que le ilusiona, tanto a él como a su familia, es su "compromiso" con la comunidad andaluza.

Moreno ha advertido de que no hay "ninguna posibilidad" de que vaya a adelantar las elecciones autonómicas, previstas para 2026, porque el PP cuenta con una "mayoría suficiente", con unos presupuestos para 2025 aprobados la semana pasada y es presidente de un gobierno "serio" que tiene un mandato de cuatro años. Ha lamentado que surjan fenómenos como el de Alvise Pérez, que cree fruto del "desapego" de muchos ciudadanos con el "pim, pam, pum" y "el politiqueo barato" de la confrontación permanente, cuando lo que hace falta, en su opinión, es que haya "más acuerdos, más diálogo, y más serenidad en la vida pública" para achicar espacios a estos partidos.

Se ha mostrado convencido de que los andaluces lo que desean es gobierno moderado y estable y de que no permitirán que de las elecciones salgan formaciones que son "más radicales". Moreno, que ha agradecido el esfuerzo realizado por los servicios públicos durante los días de la dana que afectó a varias zonas de Andalucía, ha dicho que en estas situaciones se debe dar una respuesta conjunta coordinada entre las administraciones.

Ha añadido que es "evidente" que se produjeron errores "por parte de todos" en el caso de la tragedia en Valencia, con una "cadena de errores en materia de coordinación y cooperación" entre la administración autonómica y el Estado, y por ello ha abogado por que la coordinación esté protocolizada.

Respecto a la moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén contra el alcalde del PP, Agustín González, el presidente de la Junta ha lamentado que se vaya a producir como consecuencia de "una acción concreta" de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y se ha preguntado si se le va a quitar la deuda al resto de ayuntamientos que la tienen. Ha vuelto a censurar el problema de infrafinanciación que sufre Andalucía y respecto a la quita de la deuda ha indicado que se desconoce la "letra pequeña", por lo que habrá que ver en qué consiste la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la reunión prevista para el mes de enero.