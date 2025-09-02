Juanma Moreno: "Andalucía no tiene un problema de deuda"

Juanma Moreno ha empleado este martes un argumento nunca utilizado hasta ahora para oponerse a la quita de la deuda autonómica. "Andalucía no tiene un problema de deuda", ha asegurado el presidente andaluz de Santander, donde ha defendido que el pasivo de la Junta es bajo en comparación contras comunidades. No obstante, la deuda actual de la administración autonómica es de 40.490 millones de euros, el 18,8% del PIB.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta misma mañana el proyecto de ley de condonación de deuda a las autonomías, se trata de una quita total de 83.252 millones de euros, de los que Andalucía podría beneficiarse en 18.791 millones de euros. Sin embargo, Moreno, como el resto de presidentes autonómicos del PP, no acudirá a la quita.

En Santander, el presidente de la Junta ha defendido que la condonación se debe "a una operación política para cumplir el compromiso de Pedro Sánchez con ERC, se trata de salvar a Sánchez". La opinión de Moreno, compartida con su consejera de Hacienda, Carolina España, es que la deuda andaluza se puede conllevar sin un gran esfuerzo y, aunque así fuese, entienden que la condonación no les daría margen para gastar más dinero en los servicios públicos fundamentales, tales como sanidad y educación.

La quita sí lleva aparejada un ahorro inmediato del pago de intereses que se paga por el pasivo, y que se calcula en 1.400 millones de euros a lo largo de la próxima década para el caso de Andalucía. Está por ver si ese ahorro serviría para incrementar el gasto social: esto depende de la llamada regla de gasto, que actúa como un cinturón presupuestario para que las administraciones no se comprometan en obligaciones en los momentos de bonanza económica.

La quita de la deuda procede de un compromiso del PSOE con ERC cuando se acordó la investidura de Pedro Sánchez, y de ahí procede la oposición del PP. El Gobierno justifica la medida, que es para todos y voluntaria, porque las comunidades debieron asumir costes excepcionales durante la Gran Recesión, unos desequilibrios que se solventaron con el envío de fondos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Este fondo es el que ahora asume, en parte, el Gobierno central.