Juanma Moreno: "Ahora con la sanidad siento que es 'to pa na'"

"Me siento incómodo con la demagogia, la mentira y la bronca; me siento incómodo con este PSOE que ya no es el PSOE sino sanchismo puro", ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la tarde de este lunes en la presentación de su primer libro, Manual de convivencia. La vía andaluza, editado por Espasa y durante su presentación en sociedad. En un acto que ha sido como un respiro para los miembros del Gobierno andaluz, una buena parte presente, y para los miembros del PP regional que se han visto en un foro amable, relajado y lleno de sonrisas tras más de un mes de alta tensión. Eso y un día bastante complicado en la calle Génova tras la dimisión (con su parte de suspense) de Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana como reconocían en privado los miembros del PP andaluz que trabajan en la zona noble de la sede madrileña. Por cierto que Moreno decía ante los medios antes de iniciarse el acto que su compañero del PP "ha hecho lo correcto" presentando su dimisión.

A pesar de eso, y de la amistad de hace más de veinte años que une a Moreno con la periodista que lo ha entrevistado, Carmen Morodo, no ha podido evitar el asunto que caldea la actividad política en Andalucía. "Ahora con la sanidad tengo la sensación de que es 'to pa na', el cariño que le dedico, el tiempo y los recursos que destinamos; me sentí superado e impotente por no haber tenido la información", ha dicho el presidente andaluz cuando la periodista le ha preguntado por esa frase que incluye en el libro y que hace referencia a lo que le decían personas de su confianza cuando aspiraba a convertirse en presidente de la Junta y se recorría Andalucía, "to pa na", y que describía la "sensación de impotencia tras quince horas de trabajo". "Hemos duplicado el presupuesto, hemos puesto en marcha un plan de modernización de la salud, y tengo la sensación de que no ha servido; siento frustración por cómo se pueden manipular las cosas".

La presentación del libro ha respondido al espíritu que recogen sus páginas, unas confesiones personales a lo largo de su camino hasta llegar a la Presidencia de la Junta, así como su planteamiento de los problemas actuales, empezando por sus relaciones con Vox. "Es muy fácil plantear soluciones fáciles a problemas difíciles, pero si lo piensas te das cuenta de que te están engañando. Escucho discursos de Vox que son estremecedores, como también los escucho de Podemos o de Sumar", ha dicho. Pero también ha desvelado parte de su estrategia, "¿cómo voy a atraer a los votantes de Vox si los insulto?".

Y ha detallado que no se "plantea perder la mayoría absoluta" en las próximas elecciones autonómicas previstas para la primavera de 2026. A pesar de ello, se ha esforzado en destacar la importancia de la "estabilidad" política que este resultado le concede. "Sí me quita el sueño que los andaluces no son conscientes de lo que tienen; perder un diputado puede significar que no podamos aprobar un presupuesto, o que no podamos legislar, o que yo no pueda vender fuera de Andalucía la estabilidad y la confianza"; "todo esto está en peligro".

La presentación de libro estaba prevista para el 29 de octubre con una rueda de prensa en Madrid y este acto social que ha terminado con Juanma Moreno firmando ejemplares, pero las circunstancias políticas han obligado a modificar la fecha y a suspender el acto en Madrid. Eso sí. Ha enviado el recado que quería: "Madrid es una caja con un eco que a veces confunde pero hay que tener claro que Madrid es Madrid y España es España".