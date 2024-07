Juan Espadas denuncia que los cambios en el Gobierno de Juanma Moreno ratifican el "desastre" en Salud y Educación

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha considerado sobre los cambios en su Gobierno que ha acometido este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que de esta forma "reconoce que Salud y Educación eran un desastre", conclusión a la que llega por el hecho de que "cambia a sus titulares".

Espadas ha hecho esta primera lectura a través de su cuenta personal en la red social X, a la que ha sumado como conclusión global de la remodelación que ha acometido Moreno que no hay "ningún fichaje de peso", así como que hay "poco que aportar para liquidar una legislatura perdida".

Moreno ha explicado en una comparecencia informativa en el Palacio de San Telmo que Catalina García deja de ser consejera de Salud y Consumo, puesto que pasa a asumir Rocío Hernández Soto, hasta ahora directora gerente del Distrito Sanitario Sevilla Aljarafe-Norte, mientras que Patricia del Pozo abandona igualmente Desarrollo Educativo y Formación Profesional para ser de nuevo titular de Cultura y Deporte, como lo fuera en el primer gobierno que presidió Moreno, que fue de coalición de Partido Popular y Ciudadanos (CS).

Otros pronunciamientos de Espadas sobre la reestructuración que ha acometido Moreno se dirigen a considerar que también "reconoce que la cultura no podía seguir en manos de alguien sin un mínimo de sensibilidad y conocimiento", en alusión a que se trata de una competencia que pierde Arturo Bernal, quien hasta ahora era titular de Turismo, Cultura y Deporte, y al que se les desgajan estas dos materias para ser consejero de Turismo y Andalucía Global.

El líder de los socialistas andaluces apunta también que "el medio ambiente no le importa gran cosa", en referencia a que es un ámbito que le entrega a la hasta ahora consejera de Salud, Catalina García, impresión a la que suma que "agua y agricultura ya no son una prioridad para el PP".

"Es una autoenmida a su gestión"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que la remodelación del Gobierno hecha por el presidente, Juanma Moreno, es una "autoenmienda a su gestión: Ha cambiado casi todo lo que decía que iba bien y aun así se ha quedado corto".

En un comunicado tras conocerse la remodelación del Gobierno andaluz, Gavira ha asegurado que "no es un problema de caras sino de políticas", ya que ha advertido de que "cambiar un consejero por otro es lo de menos, pues si no cambia las políticas que aplica, el Gobierno de Moreno Bonilla seguirá siendo una estafa que no arreglará los problemas de los andaluces".

El portavoz de Vox en Andalucía ha afeado a Moreno que haya aumentado el número de consejerías, lo que supondrá "más gasto político que van a tener que pagar los andaluces, que ya les están abonando su incremento de sueldo", denunciado que "los políticos en Andalucía cada vez ganando más y los andaluces cada vez ganando menos".

Igualmente, Gavira también se ha referido al cese de la consejera de Salud, con el que Moreno "reconoce cómo se le ha ido de las manos la atención sanitaria que reciben los andaluces, con las listas de espera millonarias, las quejas de los profesionales y, sobre todo, su incompetencia en la gestión".

El cese de la consejera de Educación, "otra de las principales competencias que tiene" el Gobierno andaluz, "no es más que una "prueba de que no se gestiona bien tampoco la educación en Andalucía", según el dirigente de Vox.

En este sentido, ha criticado que estos ceses contrastan con la "decisión de mantener en sus sillones, entre otros, a la consejera de Igualdad, cuando la Dependencia tiene las listas de espera disparadas", con 585 días de plazo en el reconocimiento de las ayudas", mientras que "miles de andaluces fallecen cada año esperando unas ayudas que no niegan a los inmigrantes ilegales".

También ha censurado el portavoz parlamentario de Vox que el presidente de la Junta "haya utilizado esta comparecencia para presumir de empleo, criticando que se calla que el trabajo que se crea en Andalucía es temporal y precario, y que cada vez son más los andaluces que, como no llegan a final de mes, cobran las ayudas del hambre".

"El Gobierno está en su peor momento"

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "está en su peor momento": "Es la mayor crisis de gobierno y de proyecto" desde que llegó a la Junta hace más de 5 años.

En un comunicado, García se ha pronunciado así tras los cambios en el Gobierno andaluz que ha anunciado Moreno este lunes, apuntando que las "destituciones" de las hasta ahora consejeras de Salud, Catalina García, y de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, (que cambian de consejerías), supone "un reconocimiento del caos y desastre que hay ahora mismo en sanidad y educación".

Ha añadido que estos cambios coinciden además "con una ola de movilizaciones muy críticas contra la gestión de la sanidad y la educación, por lo que no es casualidad que las áreas donde ha habido más contestación social sean las que se hayan modificado por completo".

Asimismo, ha acusado a Moreno "de contradecirse, ya mientras hace dos semanas aseguraba que todo marchaba espectacularmente bien, sacando pecho en números en sanidad y educación, hoy tiene que asumir la realidad de que el derecho a la sanidad y la educación en Andalucía están en cuestión por el proceso de privatización, cesando a sus dos consejeras".

García ha criticado, no obstante, que les de "un premio recolocándolas en otros puestos".

"Esto es la constatación de que vivimos una situación de caos y de crisis, también en turismo", ha dicho García, quien ha indicado que el consejero de Turismo, Arturo Bernal, que pierde Cultura y Deporte, "ha sido más un representante de la patronal hotelera que consejero de la cultura, a la que ha convertido en un objeto de consumo para los turistas".

"El problema es el modelo del PP"

Asimismo, la portavoz del Grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inma Nieto, ha manifestado, tras los cambios anunciados este lunes por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su gobierno, que "el problema" es el modelo del PP-A y nada "arregla el destrozo" que se ha hecho en esta comunidad.

En su cuenta en la red social X, Nieto ha señalado que "ningún cambio de caras ni el reparto de carteras entre viejas conocidas arregla el destrozo de Moreno Bonilla en Andalucía".

"El problema es el modelo del PP", según ha recalcado la portavoz parlamentaria, apuntando que con Carolina España como nueva portavoz del Gobierno andaluz "llega el cambio de mayor calado: Lo de la moderación ya no se lo creen ni ellos".