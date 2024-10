Juan Espadas defiende la "unidad" del partido ante los movimientos para presentar una candidatura alternativa en el Congreso andaluz

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este jueves el "ejemplo de unidad" que, en su opinión, está mostrando la federación socialista andaluza de cara al Congreso federal que el partido celebrará en Sevilla entre el próximo 29 de noviembre y el 1 de diciembre, y ha trasladado su "respeto" por la intención de "ocho compañeros" de partido que este pasado miércoles anunciaban su voluntad de "presentarse" con una alternativa al Congreso regional que los socialistas andaluces deberán celebrar tras el federal y antes del 23 de febrero de 2025.

En una atención a medios en Cádiz antes de un encuentro de trabajo con representantes socialistas de municipios andaluces de más de 100.000 habitantes, Juan Espadas se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al hilo de un manifiesto y un comunicado difundidos este pasado miércoles por la plataforma denominada Bases Andaluzas Socialistas, que anunciaba que "trabaja para presentar un nuevo proyecto de integración y unidad que conforme una alternativa de cara al 15º Congreso regional del PSOE de Andalucía que se celebrará a comienzos del próximo año".

Dicha plataforma anunciaba que el manifiesto que acompañaba a su comunicado "comenzará a difundirse a los millares de afiliados y afiliadas para que lo apoyen en las próximas semanas".

El documento está suscrito por Ramón Soto Carrillo -militante de la agrupación de Carboneras (Almería) y exsecretario general de Juventudes Socialistas de Almería-; Juan Luis Belizón -militante de la Agrupación Local de Chiclana (Cádiz) y exdelegado del Gobierno de la Junta en Cádiz-; Teresa Alonso Montejo -militante de la Agrupación Local de Lucena (Córdoba) y portavoz socialista en el Ayuntamiento de dicho municipio-, y el exparlamentario andaluz Juan José Martín Arcos, militante de la Agrupación Local de Pinos Puente (Granada).

También suscribían el comunicado de la plataforma de bases el ex concejal de Aljaraque (Huelva) y ex diputado provincial onubense Francisco Javier Martínez Ayllón; la exdelegada de Salud de la Junta en Jaén Ángeles Jiménez Samblás; el ex alcalde de Torremolinos (Málaga) José Ortiz García, y el profesor titular de Economía Pública de la Universidad de Sevilla y militante socialista de Sevilla capital Pedro Atienza Montero.

Preguntado por este manifiesto, Juan Espadas ha llamado la atención acerca de que se difundía el mismo día en el que "culminaba el proceso de recogida de avales" para quienes encabezarán las listas de delegados con los que el PSOE acudirá al Congreso Federal de Sevilla por cada una de las provincias, que en el caso de Andalucía van encabezadas por los secretarios generales de las distintas agrupaciones provinciales, con la excepción de Sevilla, donde es el propio líder del PSOE-A quien encabeza la lista.

Juan Espadas ha puesto de relieve que los representantes de dichas delegaciones andaluzas han obtenido un número de avales que se sitúa "muy por encima del máximo" requerido por los Estatutos del partido, hasta situarse "en torno a unos 6.200", según ha precisado.

"Por tanto, es indiscutible el respaldo que en estos momentos tiene la organización y los representantes orgánicos que tiene el PSOE de Andalucía en sus ocho provincias y a nivel regional", según ha defendido Juan Espadas, quien ha apostillado que "nosotros estamos ahora en momento Congreso federal", y el PSOE andaluz es "una federación que está dando un ejemplo no solo de unidad, sino de claro respaldo a lo que va a ser la delegación andaluza y a nuestro papel en ese Congreso federal".

Ha añadido que "después del Congreso federal vendrá el regional y los congresos provinciales", y "será en ese momento en el que, con absoluta libertad, los compañeros que quieran plantear un proyecto o una propuesta alternativa lo podrán hacer".

"Ayer no era el día", ha opinado Espadas para dejar claro, no obstante, que "en cualquier caso nosotros respetamos cualquier manifestación de opinión que haga cualquier militante", y "ayer (este miércoles) lo que vimos fue" a "ocho compañeros o compañeras, una persona por provincia, que manifestaba que querían presentarse cuando toque a esa convocatoria del Congreso regional".

Tras insistir en trasladar su "respeto" por ese posicionamiento, el secretario general del PSOE-A ha querido incidir en subrayar el "respaldo" logrado por los cabezas de lista de las delegaciones andaluzas, "de entre 6.000 a 8.000 compañeros que, muy por encima del tope legal que marcan los Estatutos, respaldaban a la delegación andaluza y a sus máximos representantes orgánicos ahora mismo en las ocho provincias o a nivel regional".

"Fuerte" para liderar el PSOE-A

A la pregunta de si "se ve fuerte para seguir al frente" del PSOE-A de cara al próximo Congreso regional del PSOE-A, Juan Espadas ha respondido que "absolutamente", pero ha subrayado que eso "tendrá su momento posterior", y él es "muy respetuoso con que ahora el protagonista del Congreso federal" es el secretario general del partido, Pedro Sánchez, y "la delegación andaluza que va unida, que va con un respaldo unánime y absolutamente potente y, por tanto, dispuesta a hacer un debate de ideas y de propuestas" a esa cita de Sevilla, ha agregado.

"Luego llegaremos a la otra fase, y en ese momento, quien quiera obviamente presentar su proyecto político, tendrá que presentar un proyecto, tendrá que presentar un equipo de personas y, sobre todo, y lo más importante, tendrá que tener muchos respaldos de militantes uno a uno, porque en el Partido Socialista son los militantes los que eligen a sus cargos orgánicos", según ha remarcado Juan Espadas para finalizar.

Avales

La Comisión Regional de Ética del PSOE de Andalucía ha culminado el proceso de avales presentados por parte de las candidaturas provinciales con el máximo respaldo posible de la militancia. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, liderará la federación andaluza siendo cabeza de lista por Sevilla y estará acompañado por el resto de secretarios generales provinciales en el resto de agrupaciones provinciales para conformar la delegación regional para el 41 Congreso Federal, que se celebrará en Sevilla los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Así, se ha superado en todas las provincias el máximo de avales del 15% permitido por los estatutos del partido en estas candidaturas, que han sido las únicas presentadas, con lo que los cabezas de lista socialistas andaluces han sido apoyados por más de 7.000 militantes.

Las candidaturas estarán por tanto encabezadas por Juan Espadas, en Sevilla; Juan Antonio Lorenzo, en Almería; Juan Carlos Ruiz Boix, en Cádiz; Rafaela Crespín, en Córdoba; José Entrena, en Granada; María Eugenia Limón, en Huelva; Francisco Reyes, en Jaén; y Daniel Pérez, en Málaga, quienes ocupan así el primer puesto de las listas de delegadas y delegados de cada provincia al cónclave federal.

En este ámbito, el Comité Regional de Ética del PSOE-A ha validado la verificación y el recuento de avales remitido por las Comisiones Provinciales de Ética y ha proclamado provisionalmente a los citados cabeza de lista de cada provincia.

Igualmente, ha resuelto trasladar este acuerdo, junto a toda la documentación relativa al proceso, al Comité Organizador Federal y la Comisión Federal de Ética y Garantías. El órgano regional de supervisión y garantías ya había informado favorablemente sobre las citadas precandidaturas a finales de septiembre, cuando arrancó la recogida de avales por parte de las y los aspirantes a encabezar las delegaciones provinciales.

En total, el PSOE-A participará en el 41 Congreso Federal con 268 delegadas y delegados, que corresponden a la federación con más militantes y con mayor fuerza de la organización socialista.