José Luis Ábalos, en compañía y de vacaciones en Cabo de Gata

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos pasa estos días en San José, una población almeriense del municipio de Níjar, enclavado en el parque natural de Cabo de Gata. Este miércoles por la noche, quien fuese también secretario de Organización del PSOE cenó con una mujer en un restaurante de la localidad. Ábalos está imputado por varios delitos por el Tribunal Supremo, pero a diferencia de su ex compañero Santos Cerdán no ha tenido que ingresar en prisión.

Ábalos también ha veraneado en Freila, en la comarca de Baza, y ha visitado Guadix. El Supremo ytambién ha imputado a Antonio Fernández Menéndez, un empresario e ingeniero que fue coordinador de la Delegación del Gobierno de Andalucía durante 18 meses entre 2021 y 2022, y que vive en Baza.

Este mes de agosto, las empresas públicas Tragsatec e Ineco informaron al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo que pagaron a Jessica Rodríguez, ex pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, un total de 43.978,40 euros durante el tiempo que estuvo contratada y en el que, según reconoció ella misma el pasado febrero en el Tribunal Supremo, no realizó trabajo alguno.