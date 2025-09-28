Jordi Turull rectifica ahora sus palabras contra Andalucía: "Van contra el Estado"

Una rectificación en toda regla por más que ahora lo vista de matización. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este domingo que sus "reproches" en torno a la financiación autonómica no van contra Andalucía, sino contra el Estado, "que tiene un sistema de financiación que lo que hace es expoliar Cataluña". Unas palabras que pronuncia dos días después de sus declaraciones y del reproche unánime que ha recibido por parte de todos los responsables públicos andaluces. Hay que recordar, además, el más del millón de andaluces que viven, trabajan y están censados en la comunidad catalana.

Turull, que encabeza una delegación de Junts que ha acudido a Vitoria para participar en la fiesta del Alderdi Eguna (Día del partido) del PNV, se ha referido a la polémica suscitada tras sus declaraciones en las que acusó a la Junta de Andalucía de fomentar deducciones fiscales, como la cuota del gimnasio o los gastos veterinarios, "con el dinero de los catalanes".

Turull ha insistido en que su reproche es al Estado, que mantiene un sistema que hace que cada año 22.000 millones de euros "de los catalanes se van y no vuelven", con el argumento de que "es para aportaciones a la solidaridad". Tras preguntarse "cómo es que hay muchos servicios básicos" de los catalanes a los que no se puede "dar respuesta", el dirigente de Junts ha reclamado que "no digan que tener un perro, tener un gato o ir al gimnasio es un ámbito de la solidaridad".

"La señora Montero lo que tendría que hacer es, de una vez por todas, cambiar esta injusticia desde el Estado" y ha considerado que en Cataluña "hay un amplio consenso" en torno a que "no se puede seguir con este sistema de financiación".Turull se ha referido a las relaciones con el PNV y ha dicho que ambos partidos comparten "mucho más" de lo que les separa. "Nos reconocemos en nuestras naciones", ha afirmado.

"Tenemos una relación de complicidad, desde el respeto a los ritmos, a los que quieran decidir cada una de las naciones; nos sentimos respetados en nuestras decisiones y propuestas por el PNV y nosotros también siempre les damos apoyo", ha recalcado. En este sentido, ha negado que el PNV haya intercedido para que Junts mantenga su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. "Cada uno tiene sus propias dinámicas y sus propias realidades y necesidades en cada una de las naciones". "Ni nosotros le pedimos y no le pediremos nunca al PNV lo que tiene que hacer en cuanto a la gobernabilidad del Estado, ni ellos nos han pedido nada al respecto", ha zanjado.