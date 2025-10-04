Izquierda Unida denuncia a la consejera de Salud ante la Fiscalía por los fallos en el cribado

Izquierda Unida Andalucía ha anunciado que ultima una denuncia que presentará a lo largo de este fin de semana ante la Fiscalía por la actuación, en principio, de los máximos responsables de la Consejería de Salud, en este caso, la actual consejera, Rocío Hernández, y sus precedentes, por su relación en los problemas presentados recientemente en el programa de cribado de cáncer de mama. Así lo ha anunciado el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, que ha detallado que se les culpa de tres posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión del deber de prestar servicios sanitarios.

Del mismo modo, ha advertido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no puede mantener en su cargo "ni un minuto" más a la consejera de Salud, ya que, a su juicio, es una persona que "ha demostrado su absoluta insensibilidad, sinvergonzonería e incapacidad para responder a una situación tan grave como esta". "No son errores; son las consecuencias de haber destrozado la sanidad pública andaluza para beneficiar al sector privado. De poner por delante el beneficio de unos pocos a la salud de los andaluces", ha recriminado Valero, además de añadir que en Andalucía se diagnostican unos 52.000 casos de cáncer al año.

El representante de IU Andalucía se ha preguntado cuáles son las cifras reales de este escándalo; cuántas personas más están a la espera de recibir su diagnóstico, y cuántas están en lista de espera esperando hacerse sus pruebas. A su juicio, "esto va más allá de un fallo en un programa", si no que "es un fallo en el sistema", asegurando que hay que cambiarlo. Valero ha criticado que el principal operador privado en las pruebas de mamografía en Andalucía mantiene importantes contratos en comunidades gobernadas por el Partido Popular. Por ello, ha aseverado que la gestión de Moreno "no da seguridad a quien acude a un centro de salud o a un hospital público", sino que "da miedo". "Los recortes del Partido Popular matan. ¿Alguien tiene que asumir la responsabilidad política por esta situación? Hay que echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía. Nos jugamos la vida en ello", ha advertido el coordinador general de IU Andalucía.

Firmas para el cese

Por otro lado, Sumar Andalucía ha lanzado una campaña de recogida de firmas pidiendo la dimisión de la consejera, Rocío Hernández, con el fin de "canalizar la indignación y desesperación de la sociedad andaluza" ante los sucesos ocurridos con el cribado de cáncer de mama. "Las políticas de recortes que Juanma Moreno ha practicado en Andalucía desde sus inicios tienen ya frutos palpables y terribles", ha declarado la diputada andaluza y coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez.

La formación ha achacado a la Junta "la privatización del servicio, la falta de personal, las largas listas de espera y la pésima gestión que se está haciendo", y han destacado que "se desconoce el verdadero alcance de la situación". Por último, la coordinadora de Andalucía ha señalado que las andaluzas afectadas tendrán que "alargar la agonía a la que el presidente de la Junta decía que no quería contribuir" y ha solicitado la dimisión de la consejera.