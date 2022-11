"Cuantos más años, más responsabilidad, pero más disfruto"

El tenor jerezano Ismael Jordi descansa unos días en su tierra. Se acerca hasta La tasquita de Aladro para conversar con este Diario. Un par de infusiones. Está recién llegado del Maestranza de Sevilla, donde ha representado Roberto Devereux, de Donizetti, tercera de su trilogía de reinas Tudor —Anna Bolena y María Stuarda—. "La verdad es que ha ido muy bien. Muy contento. No iba al Maestranza a cantar desde 2016. Es una ópera que debuté en el Teatro Real".

El sevillano, un teatro cerca de casa donde el tenor tiene también su público desde hace años. "Y aunque hay que hacerlo bien en todos sitios, Sevilla, Jerez, Andalucía, actuar aquí te genera más tensión porque estoy en casa. Hoy en cualquier teatro se te abren puertas, no hay sitios tranquilos o más pequeños", explica Jordi.

El cantante cumple 22 años de carrera. En realidad, son más, pero el jerezano cuenta que lo mide "desde que hice mi primer papel importante, que importantes son todos, pero me refiero a la dificultad y al personaje, que cante muchísimo. Fue ‘Don Pasquale’ en el Teatro Villamarta, en el año 2000".

Mientras recorre su camino de madurez le viene el recuerdo de cuando este alumno que fue de Alfredo Kraus y Teresa Berganza, siendo aún futbolista, se presentó en la selección del coro del Teatro Villamarta para comenzar el camino hacia un sueño, para el que ha renunciado a muchas cosas propias de los jóvenes de su edad, para llegar al lugar en el que está.

No para de llenar teatros. Este sábado lo ha hecho en el Teatro de la Zarzuela, en el homenaje a Luis Mariano, una de las voces más reconocidas en España y Francia entre los años 40 y 60 del pasado siglo. El cantante estuvo acompañado por Rubén Fernández Aguirre al piano.

Y después, regreso a Jerez, donde se prepara también para afrontar su viaje y debut en el Metropolitan de Nueva York con La Traviata. Antes de la pandemia tenía firmado Romeo y Julieta pero hubo cambio de planes a un nuevo título. "Sí, es un sueño para mí. Me marcho el 26 de diciembre y debuto en la noche de Reyes, el 5 de enero. Un día que me gusta mucho... Yo, que he sido Rey Mago. Cantaré cinco funciones junto a Ermonela Jaho, y con mucha ilusión. Con ganas de disfrutar el momento, y de la ciudad, en un teatro de 4.500 localidades, con una acústica espectacular. Por fin tengo el visado". Allí estará un mes. "Con el frío que hace, me alojaré cerca del teatro", comenta. Pero antes de que llegue ese momento, podrá disfrutar de unos días navideños en su tierra, "con mesura, claro. Hay que cuidarse mucho, que soy el más friolero del mundo" (se toca la garganta).

¿Cómo lleva eso de pasar los Reyes sobre un escenario tan lejos? "Hombre, los Reyes Magos son magos, así que espero que me los den allí (ríe). Creo que será de las noches más especiales de los últimos años, porque además creo que nunca he cantado en fechas tan señaladas. Puede ser muy especial, igual que fue la noche que fui Rey Mago en Jerez, en 2004".

La Traviata es la ópera que más ha interpretado Ismael, 104 funciones, "pero hace ya unos años que no la cantaba. Siempre es bonito abrir la partitura de nuevo y ver por qué respiraba así, o por qué la cantaba de tal manera. Ahora quiero estudiarla bien y aportar cosas nuevas. Los directores a veces agradecen que te permitas algunas licencias, pero siempre bajo su aprobación, claro". Confiesa que le gusta estudiar en papel, mejor que en tableta, "porque me organizo mejor y me facilita la memoria fotográfica. Creo que tendré pocos ensayos allí ya que llego diez días antes, pero no me preocupa tanto como el jet lag. Pero bien, estoy tranquilo".

De Nueva York espera "perderse en ella, recorrerla en lo que se pueda". "Un teatro de este nivel es un sueño y quiero disfrutar, que las cosas vayan bien, que me ofrezcan títulos, sobre todo, repertorio francés, alguna italiana como la 'Lucia'".

Una vez de vuelta, comenzará la segunda ópera de la trilogía en Ámsterdam, donde estará dos meses y medio con Maria Stuarda. "Si termino el ciclo serán diez títulos cantados en Ámsterdam, en un teatro que es muy importante y que está en el centro de todo". Se trata de la 'Trilogía Tudor' en un programa hasta 2024 con la Ópera Nacional de Holanda y el Teatro de la Ópera de Ámsterdam. Es un grupo de tres óperas compuestas por Gaetano Donizetti que giran en torno a la figura de Isabel I de Inglaterra. Son 'Anna Bolena', 'Maria Stuarda' y 'Roberto Devereux', del que el jerezano ya ha realizado la primera.

Y, después, todo junio estará en Madrid, de nuevo en el Teatro de la Zarzuela para el debut de Luisa Fernanda. "Me hace mucha ilusión porque era un título que me quedaba por cantar y ahora con los años he decidido que sí, ya que mi voz está más robusta". Y así, una agenda prácticamente completa hasta 2025.

Bajando un poquito más a nuestra tierra, los teatros andaluces son bien conocidos por el jerezano, aunque reconoce que hay festivales en los que le gustaría participar, como el de Granada.

Respecto a las críticas, Ismael asegura que antes se las solía leer. "Quien diga que no le afectan es mentira. Pero hace tiempo que dejé de leerlas, y es que yo sé perfectamente cuándo he estado bien. Respeto esas opiniones y cuanto antes te des cuenta de que no a todo el mundo se puede gustar, más tranquilo estás", añade.

Sobre papeles que por su tipo de voz no podrá cantar nunca, no hace dramas. "Es como el que es delantero centro y lo ponen de portero. Y, desgraciadamente, son los que más me gustan, aunque yo haga maravillas, pero hay óperas que... Alguna quizás pueda caer, o darte el gusto de hacer un aria por ejemplo en un concierto como el Nessun dorma, del acto final de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini. Pero vamos, que no me supone un trauma. Pero en un contexto de un concierto cantar un aria, pues sí, eso sí lo han hecho todos".

Ismael Jordi es estricto en su dieta, ejercicio físico, estudia a diario... Una rutina que le permite afrontar las exigencias de su profesión. "Pero me ha dicho un doctor que la copa de oloroso nunca la deje... eso, permitido (ríe). Aunque sólo la tomo en tiempos de relax", advierte.

Confiesa que en el aspecto psicológico, por ahora no ha necesitado 'un preparador', "pero sí es cierto que la línea es muy delgada. Sí tengo mis truquitos, porque cuanto más años, más responsabilidad, pero también controlas más. Y, lo más importante, disfruto mucho más que antes. ¿Miedo?, no tanto, pero es bueno para concentrarse. Si te dejas llevar seguro que algo falla".

El cantante cierra un gran año y abrirá otro con más ilusión si cabe. Los Reyes han llegado por adelantado.