Ser impuntual no está de moda

Hay personas que siempre llegan tarde a los sitios. Sistemáticamente. Porque sí. Porque no conciben ser puntuales. Se comen los cinco minutos de cortesía y diez o quince más. Hace tiempo que llegar tarde dejó de ser una fórmula para darse importancia por una supuesta asimilación con el protocolo de los reyes, que deben ser los últimos en llegar. Algunos no se enteran de que el sitio principal en cualquier celebración no está en el asiento más grande, suntuoso y mejor esculpido, sino allí donde se sienta la persona más importante, que suele ser precisamente la que menos importancia se da y la más sencilla en sus formas. Cayetana de Alba fue de las primeras invitadas en llegar a la boda de la Infanta Elena aquel marzo de 1995. Pilar Miró, responsable de la realización, se hartó de dar el primer plano de la aristócrata y Jesús Aguirre en la bancada vacía de la Catedral. Desde entonces hay quien usa una expresión cuando hay quien anticipa en exceso la llegada a un acto: “Que no somos la duquesa de Alba y Jesús Aguirre”.

Cuanto más importante (por educada) es una persona menos farfolla necesita de atrasos, retrasos, demoras y otras estupideces añadidas. No sé si son peores los expertos en llegar tarde cuando se saben esperados o esos anfitriones buenistas que te obligan a esperar diez, quince o veinte minutos (“Hasta que estemos todos, ¿no?”), pues son descorteses con los que han llegado a su hora. Hay verdaderos especialistas en llegar tarde a los sitios, víctimas quizás de alguna suerte de patología que les impide ser puntuales, que no es otra forma más de ser irrespetuosos con el prójimo. Un tipo que siempre nos deja en espera merece ser sacado de nuestras vidas. Por desconsiderado. Un alcalde que siempre llega tarde a las citas acaba expulsado en las urnas. La memoria es tremendamente cruel con los impuntuales porque a nadie le gusta que le hagan esperar. Mucho menos saber que no existe ni esperanza de puntualidad, que es más grave. Ser impuntual por sistema es como el tontucio que se coloca muchas medallas en el chaqué para darse importancia.

Un detalle no menor de la impuntualidad del presidente Sánchez el pasado 12 de octubre es que ni siquiera saludó a sus propios ministros cuando llegó al lugar donde la comitiva debía esperar al rey. Tampoco tuvo un mínimo gesto con la presidenta de la comunidad, ni con el alcalde, ni con el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Ninguno mereció ni su mirada. Se nota demasiado que quiere ser el jefe del Estado. He ahí el gran problema. Como lo dejen, pronuncia el discurso de Nochebuena.