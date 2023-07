Siempre hay tendido de sol, gradas de sombra y palco del convite con una localidad que da derecho a comentar el festejo codo con codo con el teniente de hermano mayor de la Real Maestranza. Siempre hay cirios blancos, blancos con contera verde, mitad blancos y mitad verdes, y verdes al completo que dan derecho a ver el paso de palio. Siempre hay reyes y beduinos, palcos y entradas a pie de pista en el Icónica Festival, patio de butacas y asientos de paraíso en el Lope de Vega, categoría de turista o preferente en los trenes... Siempre hay distinciones premeditadas, forzadas, naturales, indeseadas u obligadas. Hasta en los chiringuitos hay preferencias en uno de los más democráticos y transversales hábitos: acudir al servicio. Nos topamos con el cartel en el que atiende al público de la playa artificial de San Nicolás del Puerto, ese pueblo de Sevilla al que acuden sus vecinos y los de todos los alrededores a buscar las aguas más parecidas a la mar que no hay en toda la provincia. Javier de Burgos nos dejó a los sevillanos sin costa cuando trazó las divisiones provinciales, pero tenemos la playa de este municipio acogedor y a hora y pico por carretera de la capital. Solo tiene usted que tener cautela con el urinario, porque el cartel ya advierte que si el trabajador del bar necesita del servicio entrará por el carril de la alta velocidad. ¡Hombre, por Dios! “El personal del chiringuito no espera cola”.

Uno siente especial predilección por las prohibiciones, advertencias y avisos porque por medio de ellos se conoce a la sociedad de un momento concreto. Prohibido el cante, Prohibido distraer al conductor, Prohibido escupir, Se ruega no armen escándalo a la salida de las celebraciones, No suban los niños a la barra, No se admiten propinas, Prohibido el acceso al supermercado con el torso desnudo, Prohibido apoyarse en las vitrinas de los helados... Todos estas exhortaciones o indicaciones han sido publicadas después de que una mayoría haya obrado en el sentido contrario, luego cada una de ellas traza un retrato preciso de la sociedad del entorno. Y algunas no nos dejan en buena situación. Las prohibiciones, como las bicicletas, son para el verano, porque es el tiempo que muchos consideran idóneo no ya para la legítima relajación, sino para hacer directamente el indio. O la india. Como la ocurrencia de acceder sin camisa o camiseta a un restaurante de playa o de club privado con piscina. La proximidad del agua genera en algunos nativos un extraño comportamiento que nos condena a la contemplación de sus verrugas o de sus pelos en una cantidad propia de Chewbacca.