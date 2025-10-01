'Iguales en Igualdad': la app que revoluciona en Andalucía los recursos educativos para la igualdad de género

La Junta de Andalucía ha reforzado su compromiso con la igualdad de género a través de la presentación de la aplicación móvil 'Iguales en Igualdad', una herramienta digital que aglutina todos los recursos coeducativos disponibles para profesorado, familias y alumnado, abarcando desde la etapa de Infantil hasta Bachillerato. Durante el acto celebrado en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado que "la coeducación es la mejor herramienta que tenemos para lograr la igualdad de mujeres y hombres y prevenir la violencia de género".

Esta iniciativa tecnológica, disponible gratuitamente para dispositivos Android e iOS, no requiere registro ni clave de acceso, facilitando así su uso generalizado entre la comunidad educativa andaluza. La campaña de difusión incluye cartelería, un vídeo promocional y diversos materiales para redes sociales, con el objetivo de impulsar las descargas y el uso cotidiano de esta aplicación. "Esta app facilita el acceso a todo el material coeducativo que venimos elaborando desde hace años", ha explicado López, quien además ha manifestado su firme convicción de que "educar en valores de igualdad y respeto desde la infancia nos convertirá en una sociedad más libre y justa". La consejera se ha declarado "firme defensora de la coeducación como herramienta clave para hacer frente a los problemas de la sociedad".

Estructura y contenido de la aplicación 'Iguales en Igualdad'

La aplicación presentada por la Consejería está estructurada en cuatro apartados principales: uno dedicado a madres y padres, otro al alumnado, un tercero al profesorado y, finalmente, una sección específica para centros educativos. Cada uno de estos espacios contiene bloques diferenciados sobre igualdad y violencia de género, adaptados a cada etapa educativa. "Con esta campaña queremos que esta app se descargue, se use, que sea útil, y se recuerde. Y para ello hemos apostado por un video dinámico, que parte de una imagen simple y con una canción muy pegadiza para que el nombre de esta herramienta quede grabado", ha detallado la consejera durante la presentación.

El recurso digital ofrece, en un único punto de acceso, numerosas guías didácticas, campañas de sensibilización, cuentos adaptados y materiales específicos que pueden resultar de gran utilidad para toda la comunidad educativa. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, presente en el acto, ha incidido en que "hay que trabajar desde la infancia los valores de igualdad porque el maltratador de hoy fue un niño ayer", resaltando así la importancia de fomentar la coeducación tanto en el ámbito familiar como en el escolar.

El papel de la coeducación en la prevención de la violencia machista

Los expertos en igualdad coinciden en señalar que la coeducación constituye uno de los pilares fundamentales para erradicar las desigualdades de género desde edades tempranas. La aplicación 'Iguales en Igualdad' se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la Junta de Andalucía para implementar políticas efectivas contra la violencia machista, poniendo el foco en la prevención a través de la educación. Este enfoque preventivo resulta crucial en un contexto donde, según los últimos datos oficiales de 2024, los casos de violencia de género entre adolescentes han experimentado un preocupante aumento.

La presentación ha contado también con la presencia del delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, la directora general de Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla, Laura Martínez, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla, Mercedes Soriano, mostrando así el compromiso institucional a diversos niveles con esta iniciativa educativa.

Recursos digitales para una educación igualitaria

La aplicación 'Iguales en Igualdad' destaca por su carácter práctico y accesible, características fundamentales para facilitar su implementación en el día a día de los centros educativos. Entre los materiales disponibles se encuentran guías para detectar y prevenir situaciones de desigualdad, recursos para trabajar la corresponsabilidad en el hogar, y herramientas específicas para abordar los estereotipos de género que persisten en nuestra sociedad. Además, incluye recomendaciones de lecturas, actividades y dinámicas grupales adaptadas a cada edad, desde los 3 hasta los 18 años.

La tecnología se convierte así en aliada de la educación en igualdad, facilitando que tanto docentes como familias dispongan de recursos actualizados y de calidad para formar a las nuevas generaciones en valores de respeto, tolerancia e igualdad. Según fuentes de la Consejería, desde su lanzamiento previo a esta campaña de difusión, la aplicación ya ha sido descargada por más de 3.000 usuarios, cifra que se espera multiplicar en los próximos meses gracias a esta nueva iniciativa promocional.

¿Qué es la coeducación y por qué es importante?

La coeducación es un modelo educativo que promueve la igualdad real entre mujeres y hombres en todas las dimensiones: personal, profesional, social, cultural y económica. Va más allá de la mera escolarización mixta, pues implica una intervención consciente para eliminar estereotipos, roles de género y discriminaciones. Este enfoque educativo busca proporcionar las mismas oportunidades a niños y niñas, independientemente de su género, fomentando su desarrollo integral como personas.

En Andalucía, la coeducación ha ido ganando terreno en las últimas décadas, especialmente a partir de la implementación de diversos planes y programas educativos específicos. Sin embargo, los expertos señalan que todavía queda camino por recorrer para lograr una verdadera igualdad de género desde las aulas, y es en este contexto donde iniciativas como la app 'Iguales en Igualdad' cobran especial relevancia como instrumentos de transformación social.

¿Cómo pueden las familias contribuir a la coeducación?

La educación en igualdad no es responsabilidad exclusiva de los centros educativos, sino que requiere la implicación activa de las familias. Los expertos recomiendan revisar los mensajes que transmitimos a niños y niñas en el entorno familiar, evitando reforzar estereotipos de género en aspectos como los juguetes, las tareas domésticas o las expectativas profesionales. La aplicación 'Iguales en Igualdad' ofrece a las familias andaluzas recursos específicos para abordar estas cuestiones de manera adecuada en el hogar, complementando así la labor que se realiza en los centros educativos.

Además, se anima a las familias a participar activamente en las actividades coeducativas que organizan los colegios e institutos, estableciendo una colaboración estrecha que permita transmitir mensajes coherentes sobre igualdad tanto en el ámbito escolar como en el familiar. Las investigaciones demuestran que cuando existe esta coordinación, los resultados en términos de prevención de conductas sexistas y violentas son significativamente mejores.

Retos futuros en materia de igualdad educativa

A pesar de los avances conseguidos, los especialistas señalan que todavía existen importantes desafíos en materia de coeducación. Entre ellos destacan la necesidad de mejorar la formación del profesorado en perspectiva de género, la persistencia de materiales didácticos que reproducen estereotipos sexistas, y la influencia negativa de ciertos contenidos digitales y redes sociales que promueven modelos de relación basados en el control y la dominación.

La Junta de Andalucía, a través de iniciativas como la aplicación 'Iguales en Igualdad', muestra su compromiso con afrontar estos retos, apostando por la tecnología como aliada para la transformación educativa. Sin embargo, los expertos coinciden en señalar que estas herramientas deben enmarcarse en políticas más amplias que incluyan dotación presupuestaria adecuada, formación continua del profesorado y evaluación sistemática de los resultados para garantizar su efectividad a largo plazo.