La huelga en la enseñanza escenifica la división en la comunidad educativa

La jornada de huelga que vive hoy la enseñanza pública andaluza muestra la gran fractura que ha provocado en la comunidad educativa el decreto de escolarización de la Consejería de Educación y Deporte.

Mientras la Junta ha aportado datos que muestran un escaso seguimiento del paro por parte de los docentes (un 13,5%), los sindicatos convocantes elevan esta cifra al 80% en Secundaria y al 60% en Primaria.

Detrás de estos porcentajes existe una gran división que, por ahora, está lejos de solucionarse. La mayoría de los sindicatos docentes se ampara en la falta de consenso para sacar adelante la nueva normativa, que prioriza, entre otros aspectos, la libertad de las familias a la hora de elegir el colegio donde estudiarán sus hijos.

Un derecho, no obstante, que según las patronales de la enseñanza privada (como CECE y Escuelas Católicas) consideran que está "limitado" a la planificación que haga la Junta de la oferta pública.

Miedo por el cierre de unidades

ANPE, CCOO, UGT, CSIF y Ustea, por contra, han convocado esta jornada de paro al entender que dicho derecho supone una amenaza para la escuela pública, que sufre desde hace varios cursos los efectos de la bajada de la natalidad y, por consiguiente, el cierre de unidades.

Estos sindicatos entienden que la merma de aulas deben compartirla, por igual, tanto la pública como la concertada, pero con el nuevo decreto sólo se vería afectada la primera.

La huelga tiene uno de sus actos centrales en las calles de Sevilla, donde una manifestación, con elevada asistencia de participantes, recorre la ciudad desde la Puerta de la Carne al Palacio de San Temo, sede de la presidencia de la Junta.

La manifestación en Sevilla

El lema de la protesta, exhibido en la pancarta de la cabecera, es el de "no al decreto de escolarización, no al cierre de unidades públicas". Entre los asistentes se encuentra la docente y parlamentaria Teresa Rodríguez, quien ha defendido que "las leyes educativas que más han durado son las que han salido del consenso. Y éste no es el caso".

Un parte importante de la manifestación está integrada por miembros de la plataforma Marea Verde, que han gritado en numerosas ocasiones la consigna "Imbroda, escucha, la pública está en lucha".