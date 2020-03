Huelga en la enseñanza. El decreto de escolarización fractura la comunidad educativa

La huelga en la enseñanza pública convocada este miércoles por la mayoría de los sindicatos docentes ha evidenciado la gran fractura existente en la comunidad educativa andaluza. Una división que comenzó hace un año, cuando el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, adelantó algunas de las medidas que aplicaría en este ámbito, y que se ha ido agrandando conforme se han puesto en práctica varios programas. La guinda a esta situación la ha colocado la entrada en vigor del nuevo decreto de escolarización que, entre otros objetivos, favorece la libertad de elección de centros educativos por parte de las familias, un derecho que para las centrales sindicales favorece a la escuela concertada a costa del cierre de unidades en la pública.

La jornada de paro ha sido la primera contra las políticas educativas de Imbroda. Todo hace prever que no será la última. La plataforma por la escuela pública (que, además de sindicatos, integra a la confederación de AMPA públicas, Codapa) se reunirá el 14 de marzo para decidir nuevas movilizaciones.

Los datos ofrecidos por la Consejería de Educación y los convocantes de la huelga sobre el seguimiento del paro son bastante dispares. La Administración autonómica lo cifra en un 15% a nivel regional, así lo afirmó el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien justificó este “fracaso” en que “la gente no es tonta”. Los sindicatos, por su parte, sitúan el seguimiento en un 60% en los docentes de Infantil y Primaria y en un 80% en los de Secundaria.

La participación del alumnado

Respecto al alumnado, el secretario general de la federación de enseñanza de CCOO, Diego Molina, valoró que “la participación ha sido prácticamente absoluta en Bachillerato, especialmente en los institutos de las grandes ciudades y área metropolitanas”. Añadió que el seguimiento había resultado “muy significativo en tercero y cuarto de ESO, cursos en los que el alumnado puede hacer huelga”.

Por provincias –siempre según los datos de la Junta–, el paro ha logrado un mayor éxito en Cádiz, con un seguimiento del 26,5%; seguida de Granada, con un 26,3%; Almería (21,1%); Huelva (12,5%); Córdoba (12,1%); Jaén (10,3%); Sevilla (10%); y Málaga (8,2%).

En cuanto a los centros educativos, la incidencia ha sido muy dispar. Así, en los Altos Colegios de la Macarena, en Sevilla, había padres que, pese a apoyar la huelga, llevaron a sus hijos a clase “porque no tenían con quién dejarlos”. El factor de la conciliación sigue pesando mucho a la hora de que las familias participen en este tipo de convocatoria. “Defiendo la educación pública, pero tengo que trabajar y alguien se tiene que hacer cargo de la niña. La he traído al colegio y aunque no den clases, al menos alguien la va a cuidar estas horas”, confesaba una madre.

También ha habido casos, como el del CEIP Jardines del Valle, también en la capital andaluza, donde el paro ha sido total. La cancela de este centro ha permanecido cerrada todo el día, como repulsa por el nuevo decreto de escolarización.

Las movilizaciones

Una protesta que ha tomado pulso en las calles, donde se han llevado a cabo manifestaciones en cada provincia andaluza, convocadas por la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, integrada por UGT, CGT, CCOO, Ustea, Codada y el Frente de Estudiantes. A ellos se han sumado los sindicatos CSIF y ANPE. Según la mencionada plataforma, más de 60.000 personas han participado en estas movilizaciones, lo que ha provocado momentos de colapso en varias ciudades.

Una de las protestas con mayor volumen de participación ha sido la que se ha vivido en las calles de Sevilla, cuando a partir de las 12:00 los sindicatos que habían protagonizado esta jornada de paro han organizado una marcha que ha recorrido el trayecto entre la Puerta de la Carne y el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta y donde el consejero Imbroda compareció horas después.

El lema de la protesta, exhibido en la pancarta de la cabecera, ha sido el de “no al decreto de escolarización, no al cierre de unidades públicas”. Entre los asistentes se encontraba la docente y parlamentaria Teresa Rodríguez, quien defendió que “las leyes educativas que más han durado son las que han salido del consenso. Y éste no es el caso”. Rodríguez no sólo exigió la retirada del polémico decreto, sino que fue a más: pidió la dimisión del consejero.

También formaba parte de la manifestación el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, José Fiscal, que calificó la huelga como “bofetada a las políticas de derecha y extrema derecha del Gobierno de la Junta y de su presidente, Juanma Moreno”.

"Imbroda, escucha, la pública está en lucha"

Una parte importante de la manifestación ha estado integrada por miembros de la plataforma Marea Verde, que gritaron en numerosas ocasiones la consigna “Imbroda, escucha, la pública está en lucha”.

El consejero, tras aportar los datos del seguimiento –los cuales proceden del programa informático Séneca, donde los centros registras las ausencias docentes–, consideró que las cifras de participación “no dan respuesta a todo el ruido que se ha generado con un sesgo ideológico para ir contra el gobierno de la Junta”.