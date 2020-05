Los hospitalizados por Covid-19 en Andalucía bajan de los 150

La presión del Covid-19 se deja de sentir en los hospitales. En las últimas horas han recibido las altas hospitalarias un total de 29 pacientes, lo que deja en 145 los ingresados todavía en Andalucía. De éstos, 41 se encuentran en las UCI, aunque hay unidades de grandes hospitales andaluces que ya no tienen a ningún infectado por el coronavirus.

La cifra diaria de hospitalizados ha registrado este notable descenso: hace siete días había 81 personas más. Los de UCI son 11 menos, lo que también da muestras de los problemas de los pacientes de Covid-19 para superar la fase aguda de la enfermedad.

El descenso es aún más significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados -2.563 más que este jueves-, de los que 438 se encontraban en una UCI.

Los datos del miércoles (los del jueves aún no se han publicado) indicaban que la epidemia de Covid-19 no sólo está controlada en Andalucía, sino claramente en descenso. La tasa de incidencia de nuevos casos diagnosticados con aparición de síntomas en los últimos 14 días es de 0,25 por cada 100.000 habitantes, que no es ni una magnitud epidémica. El Ministerio de Sanidad informa que hay cuatro nuevos casos diagnosticados desde el martes.

No hay ningún fallecido en los datos de Sanidad, aunque la Junta informa de cinco muertos.