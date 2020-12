El horario partido para la hostelería de Andalucía en Navidad desata las iras y los memes

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ya ha dado a conocer las nuevas medidas que se deberán cumplir en bares y restaurantes en Navidad. Tras la reunión de los gobernantes con el comité de expertos sanitarios, se ha llegado a la conclusión de que lo mejor es hacer una desescalada progresiva e ir aliviando las medidas en función de los datos epidemiológicos que se vayan dando estos días.

Una desescalada que se parte en dos, como la esperanza de una hostelería que confiaba y esperaba que desde este mismo sábado pudiera tener unos horarios más acordes e intentar, de alguna manera, remar a contracorriente en una crisis sanitaria y económica sin precedentes.

El presidente andaluz afirmó durante la semana que trabajaría para "aliviar" a la hostelería, un sector que ahora se siente engañado y que se ve como la diana de todos los males de esta pandemia.

Entre la ira y las risas en las redes sociales

En esta primera fase, la hostelería no verá el futuro inmediato de forma diferente. El horario estipulado de cierre sigue siendo a las 18:00 y, si todo va bien, el próximo jueves, 17 de diciembre, podrán abrir de 20:00 a 22:30 para ofrecer un pequeño servicio de cenas.

Los empresarios hosteleros no tienen ya más fuerzas y mientras se debaten entre abrir o cerrar, piden la dimisión de un presidente que, para ellos, no ha estado a la altura de esta situación. Otros, sin embargo, prefieren hacer suya la expresión "me río por no llorar" y son muchos los memes que han inundado las redes sociales en las últimas horas.

Dice que... los establecimientos de hostelería de Andalucía... pic.twitter.com/DpKCJPk7OV — Andaluzadas (@andaluzadas) December 11, 2020

Entre los más destacados algunos que hablan de que los gobernantes están creando con estos horarios "borrachos a turno partido" o fusionan una mítica expresión con la realidad imperante; "con esto y un bizcocho, me tomo el cubata y no me pido otro hasta las ocho". Mientras tanto, Juan Marín, vicepresidente, ha pedido al sector "comprensión" y que entiendan que "pueden abrir 14 horas. En cambio, otros no pueden ni abrir sus puertas".

Una historia de la desescalada en Sevilla pic.twitter.com/hHxtwWuB3O — El Paquito (@elpaquito_2) December 11, 2020

La semana será larga y dura. Como en los últimos meses, tendremos que estar pendientes de los datos y los contagios para ver si, por una vez, las medidas pueden llegar a un punto que sea positivo para todos.