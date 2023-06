Un buen equipo e identidad corporativa, la hoja de ruta para una start up

Desde que una idea germina hasta que se hace producto o servicio y sale al mercado, hay que recorrer un camino que no es de rosas. Hay que adaptarse, pivotar, replantearse ideas, repensar, modificar cosas, incluir otras... Quizás hay que descartar la idea originaria y empezar de cero. Y en este camino de incertidumbre, el emprendedor deberá apoyarse en dos pilares fundamentales para tener éxito: contar con un buen equipo y una identidad corporativa sólida y definida.

Éstas fueron las ideas claves del desayuno de redacción que organizaron el pasado martes Grupo Joly y Telefónica en el Centro de Innovation de la compañía, bajo el título De idea a producto, impulsando la innovación y el talento en las universidades andaluzas. Moderada en todo momento por el subdirector de Diario de Sevilla, Alberto Grimaldi, la mesa de debate contó con cinco invitados, por un lado tres emprendedores universitarios que están participando en el programa, Jesús Jiménez Vargas (de la Universidad Pablo de Olavide), creador de PayBlock; Diego Buzón Pérez (de la Universidad de Cádiz), desarrollador de Foruni;y Félix Biscarri (de la Universidad de Sevilla), creador de SmartChair. También participaron Diana Melero, la directora de Innovación Territorio Sur de Telefónica, como experta en el área, y María José Villa, como mentora en una de las aceleradoras de start ups de Andalucía Open Future).

El foro sirvió para tomar el pulso al programa de impulso al emprendimiento universitario, De idea a producto, que promueven Telefónica, y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta y que ya va por su segunda convocatoria. Casi 200 emprendedores procedentes de la comunidad universitaria andaluza, promotores de 123 proyectos empresariales innovadores y de base tecnológica, reciben, desde finales de marzo, asesoramiento y formación a través de este programa para impulsar sus ideas de negocio de carácter innovador y apoyar su lanzamiento en el mercado como producto y servicio.

Como lo definió Diana Melero, “De idea a producto es un acuerdo de colaboración público-privada que persigue detectar el talento universitario, captarlo y ayudarlo para impulsar ese proyecto que tenga una base tecnológica o digital. El objetivo final es fomentar el emprendimiento y que el trasvase de conocimiento sea más dinámico. Telefónica responde así a uno de sus compromisos con la sociedad: búsqueda de talento y premiar la capacitación. Las grandes ideas no solo parten de las grandes empresas, también de las universidades”.

Melero hizo hincapié en la responsabilidad de los mentores que guían a los participantes, ya que “no podemos enviar a nadie al abismo. Si vemos que el proyecto no es sostenible, sí tenemos la responsabilidad de decirles ‘llega hasta aquí pero luego plantea otra cosa, dale una vuelta’. Que vean que si cometen un error no es fracasar, sirve para aprender. Parte del papel de los mentores es ése, hablarles de los riesgos, de lo que a ellos les ha pasado antes”, remarcó.

En ese sentido expuso su experiencia personal María José Villa, refiriéndose a los mentores como “un grupo humano muy interesante porque son profesionales de dilatada experiencia que lo que hacen es dotarles de herramientas que fortalecen esas ideas hasta convertirla en un proyecto empresarial real con ánimo de lucro”. Para esta licenciada en Derecho, es una experiencia “muy enriquecedora, preocuparnos en potenciar el talento que hay en las aulas para hacerlo progresar y convertirlo en un producto viable. Y en ese camino, ir acompañándoos es maravilloso -enfatizó dirigiéndose a los tres emprendedores presentes en la mesa-.

Los proyectos de innovación de los tres participantes en el foro son ‘Foruni’, ‘PlayBlock’ y SmartChair’

Tanto Félix, como Jesús y Diego explicaron en qué consisten sus proyectos, todos innovadores y de base tecnológica. Diego Buzón, definió Foruni como una “plataforma web de comunicación para todos los miembros de una universidad. Permite a estudiantes, docentes e investigadores crear comunidades online donde compartir dudas, noticias o información de interés con otros miembros de su universidad o de otros centros de España”. El ingeniero indicó que actualmente la plataforma cuenta con un prototipo funcional, y a lo largo de los próximos meses va a comenzar la fase de validación de la idea en la Universidad de Cádiz, donde nace el proyecto Foruni.

El proyecto Hasta se sitúa en ámbito de la sanidad. “Este proyecto usa la tecnología en beneficio de las personas”, explicó Iñaki Buscarri profesor de Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla. “La idea es una silla de ruedas que te acompaña a donde quieras. El producto se dirige tanto al usuario de la silla como a su asistente. Mejora la vida de ambos. Smart Chair da la posibilidad de que ambos paseen juntos, sin esfuerzo para ninguno de ellos. Ahora mismo tenemos un prototipo automatizado y estamos mejorando su sistema de guiado. Esperemos que en unos meses esté en la calle”, añadió.

Por último, Jesús Jiménez habló de PlayBlock, un innovador proyecto que tiene como objetivo “optimizar la mensajería financiera a través de la tecnología blockchain”, desarrollado por un grupo de emprendedores de la Universidad Pablo de Olavide. “Es una solución que proporciona seguridad y confiabilidad en las transacciones de dinero, al tiempo que simplifica y agiliza los procesos financieros”, aclaró Jesús. “Al utilizar la tecnología blockchain, ofrecemos una alternativa segura y confiable para el envío de información financiera”.

Romper ese ‘efecto Golum’ en el emprendedor

A juicio de Diana Melero, una de las mayor dificultades con las que se encuentran los participantes del programa De idea a producto es que hasta que el producto no es perfecto para ellos no lo lanzan al mercado. “Sin embargo, esto no es así, el producto tiene que ser perfecto para el mercado. Entonces, validando con el cliente es como llegas a un producto excelente. Yo diría que el 80% del producto lo desarrollarás en función del mercado”.

“Así es”, -coincidió María José- “Hay que romper, como yo digo ese efecto Golum de ‘mi proyecto-mi hijo- mi tesoro’, hay que romper con la idea de que ‘mi hijo’ es perfecto. Al final les damos unas herramientas para que ellos tomen decisiones. Tienen que superar ese miedo de ‘hasta que no esté como a mi me gusta no sale al mercado’, cuando es todo lo contrario”. “Estoy de acuerdo”, dijo Félix. “Al final tienes que salir a la calle, afrontar el concepto de fallo, equivocarte con el cliente. El cliente te pone los pies en el suelo”.

La abogada y mentora de la aceleradora de Málaga dio dos consejos claves a los tres emprendedores para tener éxito: “Lo primero, rodearme de un buen equipo. El 90% de los fracasos está en el equipo, en no saber rodearme de la gente adecuada. Y lo segundo, es la idea, tener clara vuestra identidad corporativa. Si ya en la primera fase la idea la tenéis muy clara es difícil que tengáis un proyecto catastrófico. Yo suelo recomendar que lo escribáis en un papel: cuando haya discrepancias, volved y recordar la identidad corporativa de la idea”.

Para terminar, la representante de Telefónica concluyó remarcando la finalidad de esta iniciativa “que estamos viendo que impacta en la sociedad. Con la administración pública se puede llegar lejos, se puede hacer mucho, porque la tecnología es lo que facilita el desarrollo de la persona. Con este tipo de acuerdos al final conseguimos llegar a más personas. Porque la tecnología debe estar al servicio de las personas, y no al revés”.