La hija de la última fallecida por listeriosis: "Si mi madre no se come la carne mechada, no se muere"

Tenía 74 años y sólo tomaba una medicación para un problema pulmonar. Podría haber vivido mucho más tiempo en esa situación, ya que su estado de salud era perfecto hasta el 12 de agosto, día en el que entró en las Urgencias del Hospital Virgen del Rocío. Allí le diagnosticaron que padecía listeriosis. Dos semanas después, fallecía a causa de este contagio, provocado por una carne mechada en mal estado.

Se llamaba Francisca y es la tercera víctima del brote de listeriosis más grave que se recuerda en España. La Consejería de Salud y Familias dio a conocer su muerte este martes. Tuvo lugar pasadas las 13:00. Su cuerpo es velado este miércoles en el tanatorio de la SE-30.

Allí se encuentran sus familiares. Entre ellos, su hija María José, que niega con rotundidad la información transmitida por el departamento que dirige Jesús Aguirre: "Si mi madre no se come la carne mechada, no se muere".

"Mi madre estaba sana. Como una rosa. Si no llega a comerse esa carne en mal estado seguiría aquí entre nosotros", explica esta sevillana, quien reitera que el fallecimiento de Francisca es "por listeriosis". "El resto no tiene nada que ver", abunda.

"Lo único que tomaba era un medicamento para los pulmones. Nada más. Ella ha muerto por este brote y no porque tuviera las defensas bajas, como dice la Junta", asevera María José, quien pone de ejemplo su caso: "Yo soy hipertensa. Me puedo morir si me da una subida de tensión. Pero si me como una carne con listeria, está claro que fallezco por este contagio y no por la enfermedad que llevo padeciendo hace años".

Francisca ingresó en el Hospital Virgen del Rocío el 12 de agosto, tres días antes de que se decretase la alerta sanitaria por el brote de listeriosis. Ha permanecido en este centro sanitario dos semanas. Este martes fallecía. Es la tercera víctima mortal de una infección de la que aún se desconoce dónde se originó la bacteria que contaminó la carne mechada que fabricaba Magrudis.