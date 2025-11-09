"Hay una confluencia de intereses para hacer caer el Gobierno de Andalucía"

El objetivo del Congreso del PP que termina este domingo era preparar al partido para las elecciones andaluzas de la próxima primavera. Y, tras momentos de incertidumbre por la crisis de los cribados, Juanma Moreno ha recuperado el discurso para lanzar a sus afiliados a los que ha pedido mostrarse "orgullosos" de todo lo que está haciendo el Gobierno andaluz. Eso además de igualar al PSOE y a Vox sin ningún tipo de matices. "Hay una confluencia de intereses que quiere hacer caer al Gobierno de Andalucía, una unión temporal electoral de todos los grupos de la oposición para cortar el cambio en Andalucía. Y digo bien, de todos los grupos de la oposición a un lado y a otro, son la cara A y B de un mismo disco, porque no piensan lo mismo pero quieren lo mismo". Y, por cierto, ha dicho de forma contundente que no es cierto que los jóvenes prefieran los extremos políticos.

Acompañado por Alberto Núñez Feijóo y a los sones de la canción Justo cuando el mundo apriete del grupo indi granadino Viva Suecia junto a Leiva, Moreno ha defendido su gestión sabiendo que en las calles se estaban desarrollando manifestaciones en defensa de la sanidad pública. Y precisamente a ese ámbito ha dedicado una buena parte de su intervención. "Llevamos años, décadas, escuchando que cuando gobernamos privatizamos los servicios públicos, siempre metiendo miedo, con la mentira por delante. La supuesta privatización es la gran mentira de la izquierda y PSOE". En este sentido, ha detallado las inversiones, "cogimos la sanidad con cien mil profesionales y ahora tenemos 130.000 ¿eso es privatizar?", también en Dependencia y Educación. "Llamar privatizador a un Gobierno que dedica más recursos a los servicios públicos son mentiras, mentiras, mentiras".

La estabilidad

Juanma Moreno ha estado arropado también por su familia, su esposa Manuela Villena, sus tres hijos, su madre, hermanas, cuñados y hasta sus suegros, a los que ha citado al referirse al campo andaluz ya que son agricultores. Y ha recuperado una de las palabras clave de este congreso: la estabilidad, "que nos ha costado mucho trabajo" y a la que ha llamado a mantener y a defender, "¿de verdad merece la pena ponerla en riesgo?".

También ha lanzado su primer compromiso electoral, "este Gobierno está trabajando sin descanso y sin complejos por mejorar esta tierra y lo estamos logrando. Y lo que queda nos vamos a dejar la piel para que Andalucía sea la líder de España porque quiere, puede y lo vamos a conseguir. Somos los únicos capaces de hacer eso por Andalucía y por España".