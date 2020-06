El riesgo de los dos picos: la gripe y el Covid

Con o sin rebrote del Covid 19, este otoño será muy complicado en los hospitales españoles y, también, en los andaluces. Las similitudes de síntomas de la gripe común y de la bronquiolitis con los de la enfermedad provocada por el coronavirus ya ha puesto en alerta a los hospitales andaluces. Algunos inviernos, la gripe ha necesitado de 4.000 hospitalizaciones en la comunidad, 1.000 más que las que hubo en marzo a causa del coronavirus.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, alertó el pasado miércoles del riesgo de que los "dos picos" de estas afecciones respiratorias coincidan en el tiempo, lo que podría conducir a un colapso de las Urgencias, una complicación en las hospitalizaciones y cierta angustia, de nuevo, en las salas de cuidados intensivos.

La gripe 2018-2019 provocó 4.000 hospitalizaciones en Andalucía, la suerte de 2020 es que no coincidió con los 3.000 que provocó el Covid

La recomendación del consejero es bien clara: vacúnense. Los hospitales del SAS ya ha comenzado a preparar estos planes de alta frecuentación, que se complica por la similitud de síntomas y por la necesidad de mantener un circuito diferente para los pacientes de Covid. ¿Cómo distinguirlos de los pacientes de una simple gripe? Ésa es la cuestión que preocupa en los hospitales.

El doble circuito

Si el año pasado algunos de los lectores se hubiese contagiado de un influenzavirus, causa común de la gripe, posiblemente la habría pasado en casa, con paracetamol, sin acudir al médico y, desde luego, sin aislarse para impedir la propagación. Ahora piensen en lo que ocurrirá en otoño o invierno cuando llegue la gripe de este año: dolor de cabeza, tos, rinitis y cansacio general también pueden ser los síntomas de un Covid-19, por lo que deberá informar al médico, pasar consulta y, con el protocolo actual, dejar de ir a trabajar y diagnosticarse, lo antes posible, con una prueba de PCR.

Si la gripe se complica, lo que puede ocurrir en personas mayores y otras con patologías de riesgo, habrá que acudir a un hospital. A la entrada, deberá ser tratado como un posible paciente de Covid, con un circuito diferenciado, al menos hasta que se le practique la prueba.

Es por eso por lo que el consejero de Salud está solicitando a los grupos de riesgo que este año, sí o sí, se vacunen de la gripe, para la que, a diferencia del SARS-CoV-2, sí hay un remedio preventivo. Aguirre hace extensiva la vacunación a todos los residentes en centros de mayores, a quienes los asisten y al personal sanitario, pero algunos médicos y epidemiólogos recomiendan una más masiva.

De momento, no hay una recomendación de vacunación masiva de gripe, pero sí aumentará para los grupos de riesgo

Desde la Consejería de Salud se expone que "las recomendaciones nacionales y europeas no abogan por la estrategia de la vacunación masiva a día de hoy", pero aún así no sería posible realizarla, dado que no existen dosis suficientes disponibles para la próxima temporada para poder llevarla a cabo. Andalucía va a disponer con total seguridad de un mayor número de dosis que el año pasado, pero aún no está cerrada la cifra final total, que se concretará próximamente.

Los grupos de población seleccionados para vacunarse frente a la gripe van a ser los mismos que en la temporada anterior, que se resumen en cuatro grandes bloques: personas mayores de 65 años de edad, personas con enfermedades de base, embarazadas, en cualquier trimestre de la gestación, y también en los primeros seis meses después del parto, si no se habían vacunado durante el embarazo; profesionales sanitarios, incluyendo estudiantes en prácticas y farmacéuticos comunitarios, y otras profesiones esenciales.

La gripe común no es una enfermedad sencilla, muchos años colapsa las Urgencias de los hospitales durante los meses de noviembre a febrero. La epidemia de gripe suele durar ocho semanas, y se desconoce en qué momento llegará cada año y cómo será el virus, de ahí que quienes diseñan la vacuna esperen a conocer mejor su estructura. La gripe de 2018-2019 requirió en Andalucía de 4.080 hospitalizaciones, de las que 1.416 fueron graves y se infectaron 95.834 personas. La tasa de afectación durante varias semanas de noviembre a diciembre fueron epidémicas, con más de 800 casos por cada 100.000 personas en muchas comarcas de Andalucía.

Pensemos que la extensión del Covid llegó a 30 por cada 100.000 personas, y ahora es más baja de dos en la comunidad. El mes de marzo pudo haber sido aún peor si el pico del coronavirus hubiese coincidido con el de la gripe, prácticamente acabada en Andalucía a inicios de febrero.

El Centro Nacional de Epidemiología ha publicado en Eurosurveillance, la revista del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades la ECDC, un estudio de la afectación de la gripe en España desde 2011 a 2018. De los datos se desprende que la gripe ocasiona cada año una elevada morbilidad y mortalidad durante las epidemias invernales y que puede ser la responsable de hasta 15.000 muertes en las dos últimas temporadas. En esos dos años, ha provocado entre 500.000 y 700.000 casos leves atendidos en atención primaria; entre 35.000 y 52.000 hospitalizaciones, y entre 2.500 y 3.000 admisiones en UCI confirmada por laboratorio.

Pero la gripe no es la única enfermedad respiratoria que, de modo recurrente, llega en masa en otoño. El virus sincicial respiratorio, VSR, provoca una bronquiolitis en niños menores de un año que muchas veces obliga a ingresos y a doblar las camas en las UCI pediátricas. Y hay neumococos también muy complicados que provocan serias afecciones, aunque para esto sí hay disponible algunas vacunas.

Red centinela unificada

La Consejería de Salud ha unificado la red de vigilancia centinela de la gripe, la que se pone en marcha cada año, con la del Covid-19, hay un plan de alta afectación para hacer frente a esta complicación de similitudes.

La complicación sí sería mayúscula si el otoño se padeciese un rebrote de Covid. Y es posible. Andalucía dejó atrás el pico de la pandemia de coronavirus en marzo, pero las fronteras europeas vuelven a abrirse este lunes y la situación en países como Francia, Bélgica, Suecia y Alemania es más complicada que en febrero; es cierto que ahora se conoce mejor la enfermedad y que la población ha asumido el control del riesgo, pero los casos importados pueden convertirse en un contagio comunitario.