La gratuidad de las gafas para menores y adultos vulnerables está más cerca de su aprobación

La posibilidad de que los menores andaluces y los adultos con rentas bajas puedan tener acceso a gafas, lentillas y productos ópticos de manera gratuita está un poco más cerca. La propuesta hecha desde Adelante Andalucía, ha contado hoy con el respaldo del Consejo de Gobierno, tal y como ha indicado su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco al término de su reunión de esta mañana. El único trámite que faltaría por concretar será el de "la habilitación de los fondos correspondientes a las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad" para poder llevarla a cabo.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha celebrado el posicionamiento favorable que garantizaría la gratuidad de las gafas y las lentillas. García ha considerado que “es una buena noticia” y ahora espera “que se tramite y vaya al Parlamento de Andalucía cuanto antes” para que se pueda poner en marcha la propuesta. “Es urgente que que los productos ópticos estén dentro del sistema de seguridad social y por fin se considere el derecho a la visión con un derecho dentro del sistema de salud y no un privilegio, hoy estamos más cerca de que sea así” ha añadido el portavoz.

Esta iniciativa coincide con un momento de crisis sanitaria y de movilizaciones, no obstante desde Adelante consideran que es la ocasión idónea, porque “en un momento en el que las privatizaciones y recortes sanitarios ponen en peligro la salud, la mejor defensa es un buen ataque, no es solo defender lo que teníamos antes, sino ir hacia adelante, avanzar en derechos y que cada vez mas cosas sean un derecho y no un privilegio”. Por último, tras el posicionamiento favorable del Consejo Gobierno y tras las recientes declaraciones del Ministerio de Sanidad, desde la formación andalucista se han mostrado muy confiados en que el resto de partidos apoyen la ley.

La proposición de ley que Adelante Andalucía se conoció el pasado mes de enero cuando desde la formación se anunció que tenían previsto llevar hasta el Congreso de los Diputados para que sea el Gobierno central quien financie la gratuidad de las gafas y lentillas, algo que se incluirá en un próximo debate en el pleno del Parlamento de Andalucía. Desde la formación se espera que la proposición se apruebe "por consenso, toda vez que se trata de una cuestión de sentido común", por lo que "creemos que el resto de partidos serán sensibles a algo que implica a millones de personas. Establece un derecho universal para todo el mundo", señaló entonces José Ignacio García.



A falta de concretar el montante económico que acompañará a la medida y que será a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, García puso cifras a la propuesta. Así, hay "un millón de andaluces tiene problemas económicos para poder costearse las gafas" o que "el 20% de los que las utilizan no de las cambia en cinco años". Hay que tener en cuenta que "el 54,89% de la población andaluza necesita gafas, siete puntos menos que la media estatal, por lo que cabe pensar que no es que tengamos una mejor salud que el resto, sino que existe un sesgo de pobreza visual que debemos atajar". La proposición se sustenta en el hecho de que "el coste medio de unas gafas oscila entre los 150 y los 400 euros" por lo que se trata de "una cuestión de salud, no un artículo de lujo; ver bien no debe ser un privilegio de clase".



También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, había reconocido que apoyaba "toda iniciativa que suponga una ayuda, especialmente a las personas más vulnerables, pero el problema que muchas veces hace la izquierda, y que yo nunca entenderé, es que no pone criterios y plantea una ayuda para todos" y puntualizaba que estas medidas se deben hacer "para aquellos niños y unidades familiares que no lleguen a un mínimo de renta y, por tanto, no tengan capacidad de hacer ese tipo de compra".



Tras subrayar que "no tiene sentido que se pague al 100% de la población, como hacen las políticas del PSOE, que siempre son lineales", Moreno defendió que "hay que contarle al ciudadano que no tenemos dinero" para medidas de este tipo "que a mí me encantan, pero para toda la población en una comunidad de ocho millones y medio habitantes no podemos hacerla". "Así que vamos a estudiarla, vamos a sectoriarizarla, vamos a ver exactamente qué necesidades familiares hay en Andalucía, a cuántas familias les afecta, lo vamos a cuantificar y, desde luego, si es viable en términos económicos, pues haremos un esfuerzo y me parecería una medida positiva", concluyó Moreno.