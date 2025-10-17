El Gobierno promete dos líneas de ayudas más para los agricultores de Doñana

O. L.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, garantizó ayer que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) abrirá las convocatorias “que sean necesarias” para que “nadie” se quede fuera de las ayudas a la renaturalización de cultivos en los 14 municipios afectados por el Acuerdo de Doñana, destinadas a los agricultores. De estas ayudas, ya se convocaron las primeras por un montante de 28,5 millones de euros para este año. Esta cantidad podría suponer el abandono de 400 hectáreas de cultivo.

Morán recordó durante su participación en el Consejo de Participación de Doñana que “de acuerdo con la petición del colectivo de los agricultores”, se determinó un mecanismo de convocatoria “inicialmente en tres plazos”, es decir, “tres convocatorias sucesivas”, para que “aquellos que no estuviesen en condiciones de poder acceder a la convocatoria en el primer tramo tuviesen la posibilidad de regularizar sus situaciones de tal manera que en convocatorias sucesivas pudiesen acceder a las ayudas”.

El secretario de Estado señaló que “la previsión sería convocar un segundo tramo en el primer semestre del próximo año”. “El primer tramo es en este semestre, el segundo tramo en el primer semestre del próximo año y en el segundo semestre del 2026 la tercera de las convocatorias”.

“Si aún así se diese la circunstancia de que alguien, por no poder llegar a tiempo, quedase fuera del marco de la convocatoria y fuese necesario hacer una convocatoria posterior, y en su momento lo anunció la vicepresidenta tercera del gobierno, Sara Aagesen, se haría una nueva convocatoria y las que fuesen necesarias para que nadie quedase fuera de ese marco. Este era en estos momentos la parte más esperada en relación con el Marco de Actuaciones y creo que en estos momentos queda ya definitivamente despejado”.

Morán admitió que esta convocatoria era “uno de los ejes centrales del plan de actuación” para “la reversión de aquellos terrenos que en su momento fueron puestos en uso fuera del marco normativo que los ampara” y recordó el Consejo de Ministros “dio el visto bueno a la convocatoria que tiene que llevar a cabo la Fundación Biodiversidad” que “ya ha abierto el plazo de consulta a su patronato”, de forma que “concluye el día 22” y que, inmediatamente después, la fundación “publicará la convocatoria de las ayudas en una primera fase”.

Igualmente, el secretario de Estado ha apuntado que quería aprovechar la celebración del pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana para "rendir cuentas" sobre el avance de los marcos de actuaciones, tanto el socioeconómico como el ambiental, ha indicado que "en estos momentos están en unos niveles de ejecución que se mueven en el entorno del 45%, tanto del marco socioeconómico como del marco ambiental en la ejecución de proyectos y en inversiones".