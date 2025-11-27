El Gobierno explica "el gravísimo perjuicio" que supone para Andalucía el rechazo a la senda de estabilidad

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha recalcado este jueves que el rechazo en el pleno del Congreso a la senda de estabilidad supondrá un "gravísimo perjuicio" para la región y ha responsabilizado al PP de renunciar a 731 millones para servicios públicos.

El Congreso ha rechazado este jueves la senda de estabilidad 2026-2028, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN, lo que obligará al Gobierno a aprobar unos nuevos objetivos de déficit y deuda en el plazo de un mes. Fernández ha subrayado que el rechazo a la senda de estabilidad supone un "gravísimo perjuicio para Andalucía" porque conlleva la renuncia a 731 millones de euros para servicios públicos como sanidad, educación o dependencia.

"No se puede estar pidiendo más financiación, más dinero, por un lado, y por otro lado rechazando cantidades tan importantes que beneficiarían a los andaluces", ha resumido Fernández.

Andalucía entre las comunidades más perjudicadas

Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña serán las regiones que pierdan mayor margen de gasto ante el rechazo del Congreso de los Diputados. En conjunto, Hacienda estima que entre 2026 y 2028 se van a perder 5.485 millones en capacidad de gasto para el subsector comunidades autónomas con el rechazo a la senda planteada por el Gobierno, ya que entrarán en vigor los objetivos más ajustados para las regiones plasmados en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el año pasado (0% de déficit frente al 0,1% que había propuesto Hacienda).

Por comunidades, Madrid será la región que pierda un mayor margen de gasto entre 2026 y 2028, de unos 1.088 millones, mientras que en Cataluña será de 1.038,7 millones y en Andalucía, de 731,4 millones, según los cálculos del Departamento que dirige María Jesús Montero.

Le siguen Comunidad Valenciana (509,9 millones); Galicia (280,8 millones); Castilla y León (256,7 millones); Canarias (200,5 millones); Castilla-La Mancha 193,3 millones); Aragón (169,6 millones); Baleares (153,4 millones); Región de Murcia (144,2 millones); Asturias (103,3 millones); Extremadura (91,5 millones); Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).

Tabla del impacto del rechazo a la senda de estabilidad. / M. G.

El Ministerio de Hacienda volverá a llevar la misma senda en próximas fechas, y si se vuelve a rechazar, el Gobierno seguirá adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2024 en el marco del plan fiscal estructural a medio plazo exigido tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas.

Así las cosas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año que viene, de manera que las cuentas públicas pudieran estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo.