El Gobierno andaluz publicará los datos de los cribados de cáncer pero exige una herramienta homologada

Siguen los dimes y diretes entre el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos del PP por la publicación definitiva los datos de los cribados de cáncer en España. Así ha seguido siendo la tónica después de reunirse este miércoles las administraciones central y autonómicas en el Consejo Interterritorial de Salud. Mientras el Ministerio de Sanidad ha vuelto a urgir a las comunidades autonómicas a que hagan públicos los indicadores, aunque sea "en un mero documento de Excel o de Word", la Consejería andaluza del ramo ha respondido que, en efecto, publicará los datos, aunque ha exigido previamente un sistema uniforme, una herramienta homologada, en los que hacerlo.

Aunque la Consejería de Sanidad ha reiterado que publicará "de inmediato" los indicadores sobre cribados en la Red Nacional de Cribados después de la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial, que es el órgano que reúne al Ministerio de Sanidad y las administraciones sanitarias autonómicas, el consejero, Antonio Sanz, ha "vuelto a exigir" a la ministra "la homologación de los indicadores y la puesta a disposición de una plataforma digital adecuada". Sin esa herramienta, ha afirmado el consejero en una nota de prensa enviada por su gabinete de prensa, "la recogida de datos sobre programas de cribado no será útil".

Sanz ha recordado que "Andalucía nunca se ha negado a dar los datos del cribado" aunque ha reiterado que "la Ponencia de Cribados aún no ha cerrado los trabajos", refiriéndose a un debate de los técnicos ministeriales y autonómicos que busca homologar los indicadores de las pruebas diagnósticas que las comunidades llevan a cabo para hallar tumores de mama, colon y cérvix en una fase inicial. En este punto, Sanz ha criticado a la ministra, Mónica García, por hacer "un uso partidista del Ministerio, incumpliendo su responsabilidad en materia de cribados", en vez de "cumplir con sus deberes".

Antes de la reunión del Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad ha rechazado la justificación de las comunidades autonómicas del PP para no facilitar los datos a causa de que el Ministerio aún no ha desarrollado la herramienta informática donde volcarlos. "Es muy fácil de responder", ha dicho la ministra de Sanidad, pues a lo que deben ceñirse las comunidades autónomas, en relación a la información que deben proporcionar sobre los cribados, es a "a qué población diana se ha invitado, cuánta población ha contestado, cuántos positivos han resultado, cuánto tiempo han tardado en darles la información a las personas que han dado positivo y en hacerle un seguimiento, otro diagnóstico más preciso o un tratamiento".

"Es muy sencillo", ha insistido la ministra García, "no necesitan ninguna plataforma especial ni necesitan de ningunos indicadores mágicos. Son los indicadores de cribados de toda la vida, los que llevan funcionando desde hace más de dos décadas", "basta con un mero Excel o un Word", ha subrayado García en unas declaraciones que ha recogido Efe.

La ministra de Sanidad ha insistido sobre las consejerías de salud de las regiones: "Su responsabilidad está por encima de esta guerra partidista en la que se ha metido el PP y, una de dos, o quieren esconder la negligencia del señor Moreno o quieren esconder otras negligencias que pueden estar ocurriendo en los Gobiernos del PP". Para la ministra García, lo ocurrido en Andalucía y los fallos detectados en los cribados colorrectales en Madrid "responden al mismo modus operandi", ya que ambas comunidades autónomas son las que "menos invierten en sanidad por habitante", ha concluido.