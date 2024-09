El Gobierno andaluz pide a Pedro Sánchez que regule las viviendas turísticas

1.-Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar

Esta declaración conllevaría incentivos económicos, plus vacacional, aumento de plantillas y medios y preferencia en movilidad geográfica, entre otras cuestiones para la Policía Nacional, la Guardia Civil, el servicio de Vigilancia Aduanera y los funcionarios de prisiones. Está reclamada desde 2022 y no se ha llevado a cabo. Ahora, la Junta reclama máxima urgencia para atender mejoras en la seguridad de esta zona sensible.

2.-Mejoras en las conexiones del AVE

Integración del AVE Almería: forma parte del Corredor Mediterráneo, donde la Consejería de Fomento participa económicamente con 48 M€. Así como el soterramiento de las vías del tren. AVE Sevilla-Málaga: las dos ciudades más pobladas de Andalucía, no tienen una conexión ferroviaria de alta velocidad eficiente, a pesar del impacto turístico y económico que tendría. AVE Huelva-Sevilla: desarrollo de la línea de altas prestaciones que conecta Huelva

y Sevilla, dando continuidad a la línea de alta velocidad existente. Conexión ferroviaria con Portugal, línea Huelva-Faro.

3.-Bonificación del peaje en la autopista AP-7

Demandamos la bonificación de la Autopista de Peaje de la Autovía de la Costa del Sol AP-7 a trabajadores y residentes por habitualidad, mediante la compensación económica a la Concesionaria, tal y como se ha venido haciendo en otros casos como la AP-9 (Galicia), AP-66 entre Campomanes y León, o la AP-68 entre Haro y Alfaro (La Rioja).

4.-Tercer carril en la AP-4 hasta la provincia de Cádiz

En abril de 2024 se adjudicó la redacción del proyecto de tercer carril de la AP-4 en el tramo comprendido entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, así como de la A-4 entre el enlace con la SE40 hasta su conexión con la AP-4 en Dos Hermanas. Sin embargo, se ha dejado fuera a la provincia de Cádiz de dicha solución, por lo que provocará que se agrave la situación de congestión en el resto del viario anexo, al intentar evitar el colapso diario que se produce en la provincia de Cádiz.

5.-Ampliación de la capacidad en la A-49

La autovía A-49 es la única vía de acceso de alta capacidad para llegar a la provincia de Huelva. Se encuentra completamente saturada y, sólo se ha ejecutado el tercer carril en el área metropolitana de Sevilla, lo que provoca frecuentes retenciones en Huelva, sobre todo en verano.