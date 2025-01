"El Gobierno andaluz no es de centro, es nítidamente de derechas"

Un enorme ramo de rosas rojas la esperaba en el despacho que corresponde al líder de los socialistas andaluces en la sede regional en Sevilla. Y ese recibimiento resume lo que se ha vivido este domingo en la toma de posesión de María Jesús Montero como nueva secretaria general del PSOE de Andalucía. Los secretarios generales de todas las provincias, excepto de Almería, la mayor parte del grupo parlamentario, cargos de todas las provincias, senadores, diputados en el Congreso, alcaldes y alcaldesas, e incluso Luis Ángel Hierro, quien ha sido su rival hasta este viernes, han abarrotado la sede del partido. Estaban incluso los susanistas representados en la secretaria general de la agrupación de Triana, Nani Aguilar. Y eso que sólo se había anunciado una rueda de prensa y con apenas dieciocho horas de antelación.

Sólo las noches electorales, de victoria claro, se había colapsado de gente la calle San Vicente. Pero este domingo volvía a suceder ¿expectación? ¿ilusión? ¿o será que ahora se vuelven a repartir cartas y todos quieren que se les vea? Probalmente de todo. Pero la realidad que es que hasta este momento María Jesús Montero está teniendo un camino de rosas hacia la dirección del PSOE andaluz. Ahora empezarán las espinas porque tendrá que conformar los equipos de trabajo y cumplir las palabras que ha repetido en varias ocasiones: "Cada militante es imprescindible y todos tenemos una tarea que realizar. Aquí no sobra nadie y esto es un proyecto colectivo".

María Jesús Montero se abraza con Luis Ángel Hierro, su rival hasta este viernes. / José Luis Montero

Porque ese es su principal mensaje, "Moreno Bonilla está preocupado porque sabe que cuando el PSOE está fuerte, unido y cohesionado es imbatible; le teme, pero no a mí, sino a al gen ganador de este partido de Gobierno". Unas palabras que ha repetido en más de una ocasión en la rueda de prensa que ha protagonizado y que han interrumpido en varias ocasiones con aplausos.

"Educado, no moderado"

La vicepresidenta y ministra de Hacienda ha defendido que es capaz de compatibilizar todos los cargos que acumula argumentando que la clave está en los equipos en los que va a delegar y, aunque todavía no ha nombrado a nadie, ya les ha puesto el primer objetivo. "Hay que recuperar la confianza en una tierra a la que hay que recordarle que Juanma Moreno no es moderado, es educado". Según ha dicho, sus políticas no se diferencian de las de "Ayuso, Rueda, o Mazón; que una persona sea educada no es moderación y el Gobierno de la Junta no es de centro, es nítidamente de derechas".

En este sentido ha desgranado lo que ha denominado "políticas de privatización" en Educación, "con dos mil aulas públicas menos", en FP o con la creación de nuevas universidades privadas. Montero ha censurado la estrategia de confrontación que lleva a cabo el presidente de la Junta, "en lugar de remar todos en el mismo lado para que Andalucía avance y aproveche el viento de cola en forma de crecimiento económico y creación de empleo".

Resulta interesante destacar que haya insistido en varias ocasiones en la necesidad de que Andalucía profundice "en su autogobierno" haciendo incluso una referencia velada a Cataluña aunque, por supuesto, sin nombrarla. María Jesús Montero ha explicado que el Estatuto de Autonomía de Andalucía es "el más avanzado" de España en autogobierno "porque tiene artículos que no se derogaron como en otros casos porque no se recurrieron", como sí sucedió con el Estatut Catalán, que tiene artículos derogados tras su paso por el Tribunal Constitucional.

Primera reunión

Una vez terminada su comparecencia pública, María Jesús Montero se ha reunido brevemente en el despacho principal de sede socialista de San Vicente con Juan Espadas y los secretarios generales de Sevilla, Javier Fernández; Córdoba, Rafi Crespín; Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix; y Granada, José Entrena, quien por cierto estaba ya en el aparcamiento y se volvió al recibir la llamada. Los líderes provinciales de Jaén, Málaga y Huelva, Francisco Reyes, Dani Pérez y María Eugenia Limón, respectivamente, ya habían emprendido el camino de vuelta a sus respectivos territorios.

Por cierto que la hasta ahora portavoz adjunta en el Parlamento, la onubense María Márquez, también estuvo junto a Montero hasta el último momento. Es la hora de fijarse en todos los movimientos que culminarán el próximo 23 de febrero en el Congreso Provincial de Armilla en Granada.