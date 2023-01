El colapso del sistema informático impide la gestión de los residuos peligrosos en Sevilla

La plataforma web (SIRA) que los productores y gestores de residuos peligrosos están obligados a utilizar para contratar con la administración andaluza sufre un serio colapso que afecta a la gestión de estos residuos en Sevilla y en resto de Andalucía. Esta nueva plataforma no es capaz de gestionar el gran volumen de carga de datos. La consecuencia es que los residuos no se están gestionando debidamente ni en tiempo ni en forma, provocando mala praxis y clandestinidad.

El sector denuncia que esta situación "obliga a actuar fuera del sistema para poder quitar de en medio los residuos" peligrosos. La consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta que dirige el consejero Ramón Fernández-Pacheco, admite sin rubor el problema y que no puede dar una fecha para solucionarlo. "Somos conocedores de que este problema genera problemas, los servicios informáticos están volcados para darle una solución lo antes posible", recalca este departamento. La consejería ha asegurado que no pondrá obstáculos a los plazos si el problema se alarga. "Nos gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad porque no habrá impedimentos de plazo. Si el problema persiste, se ampliará el plazo", remarca la Junta.

El gremio relata que las consecuencias de este problema han sido "nefastas porque las empresas no pueden realizar adecuadamente su documentación y, por extensión, sus traslados de residuos". Describen un panorama muy negativo: "usuarios intentando realizar la documentación a altas horas de la noche para tratar de evitar las sobrecargas, traslados de residuos que no se pueden hacer por no tener los documentos, o traslados que se hacen ilegalmente para no exceder los límites de tiempo de almacenamiento….", explica la Asociación de Gestores del Sur (Agresur).

La consecuencia más grave de este problema es que "además del perjuicio a los empresarios, se está provocando un daño ambiental porque los residuos no se están gestionando debidamente ni en tiempo ni en forma, provocando precisamente lo que se quiere evitar; la mala praxis y la clandestinidad. Se obliga a actuar fuera del sistema para poder quitar de en medio los residuos". Las empresas denuncian que esto "genera mucha inseguridad en lo que respecta al cumplimiento de los contratos privados de gestión con sus clientes, y de la propia y obligada normativa ambiental".

La preocupación del sector ha llegado a su límite, ya que no pueden cumplir sus obligacionesmedioambientales o contractuales con otras empresas, y temen las (altísimas) sanciones correspondientes en materia medioambiental.

Las causas del fallo del sistema

Todos los productores y gestores de residuos tienen la obligación de gestionar sus residuos de acuerdo con la normativa ambiental.

En el caso concreto de los residuos peligrosos (baterías de plomo, aceite industrial, material hospitalario infeccioso, RAEEs peligrosos, gases contaminantes, etc.), cada uno de los traslados de estos residuos debe ser comunicado telemáticamente a la administración autonómica.

Hasta 2021 se disponía de la plataforma telemática AUGIAS, activa en la actualidad y dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que, aunque tenía sus problemas, permitía una comunicación relativamente ágil.

A partir de octubre de 2021, la Junta de Andalucía puso en funcionamiento una nueva plataforma (SIRA) a la vez que prohíbe el uso de la principal función de la plataforma anterior. Esta nueva plataforma SIRA da lugar de forma instantánea a "dos grandes problemas", explica el sector.

Por un lado, miles de datos que estaban registrados en la plataforma anterior no aparecen en la nueva, imposibilitando la realización de miles de documentos y, por tanto, los propios traslados de residuos. "Se produce una evidente falta de diligencia y de previsión a la hora de trasladar o volcar los datos de una plataforma a otra", avisa el gremio.

De otro lado, la nueva plataforma no es capaz de gestionar el gran volumen de carga de datos necesario, haciendo perder miles de horas a los usuarios. A estos problemas se le suman otros que venían produciéndose.

El colapso ha empeorado cuando entre diciembre de 2022 y enero de 2023 se han cancelado algunas funciones que ofrecían otras plataformas, obligando a los usuarios a realizar más documentos y consultas en SIRA. Esto ha sido el resultado de fallos de diseño de la plataforma, falta de capacidad del sistema, datos incompletos, impedimentos burocráticos y administrativos, y personal insuficiente.

El sector agradece "el gran esfuerzo del personal de Medio Ambiente", pero avisa de que "su escasa dotación hace imposible que se solucionen los problemas en un plazo de tiempo razonable".

"La situación empeora con el tiempo"

Las distintas asociaciones afectadas han comunicado repetidas veces los problemas a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, pero el gremio denuncia que "la situación, lejos de mejorar, empeora con el tiempo".

Como medida a corto plazo, reclaman "una solución eventual y transitoria hasta que arreglen y solucionen los problemas de la plataforma, único canal viable por el momento, cuya única responsabilidad es de la administración". En otras comunidades autónomas donde ha habido problemas se ha seguido permitiendo el uso transitorio de la plataforma AUGIAS, por ejemplo en el País Vasco. El sector pide que los responsables publiquen "alternativas realmente viables, alguna publicación que dé un mínimo respaldo a los agraviados gestores de residuos, que se sienten completamente desatendidos y al pie de los caballos”.

A medio plazo, se reclaman "acciones contundentes para una solución definitiva de la plataforma, dejando de parchear la situación", así como ampliar la dotación de personal tanto en las Delegaciones Territoriales de Medio Ambiente, como en la propia Consejería de Medio Ambiente.

La asociación de gestores Agresur que preside Rubén Barreno Martínez lamenta que "cada año los problemas de la administración se acrecientan, la normativa crece sin fin, y los gestores vuelven a sufrir las consecuencias de todo ello sin que se tomen en cuenta sus opiniones ni sus problemas. Desde la Asociación nos hemos ofrecido, y lo seguimos haciendo, para aportar posibles soluciones y aportar nuestra visión como empresas del sector y usuarios de esa plataforma".

Lamenta la entidad Agresur que "decenas de normas europeas, nacionales y autonómicas hacen cada día más difícil ejercer una de las actividades necesarias más beneficiosas para el medio ambiente y el ser humano, como es la gestión y reciclaje de los residuos".