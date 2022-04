La generación FPP2 estrena libertades

Más de setecientos días de pandemia nos han dejado algunas conclusiones claras. Una de ellas es que los niños, nuestros niños, han sido ejemplares a la hora de cumplir con el uso las mascarillas. Los más chicos son los que menos se han quejado al acatar la obligación de cubrirse. Han crecido con esa disciplina a la edad en que son esponjas que absorben con facilidad los nuevos hábitos y aprendizajes. No faltan pedagogos que han advertido de casos de dificultades al desarrollar la facultad del habla porque no han podido apreciar el movimiento de los labios de los adultos. Será uno de los muchos efectos de una pandemia que seguro serán estudiados. Entre los adultos ha habido todo tipo de picaresca, desde las narices al aire hasta entrar en el bar con la protección recién puesta para acto seguido, en cuanto es servida la primera consumición o incluso antes, desproveerse de ella sin miramiento alguno aun cuando no se estuviera realizando ninguna ingesta.

En cambio, hay niños que parece que seguirán con la mascarilla puesta incluso a partir de hoy, cuando para ellos se levanta la medida en la mayoría de los casos. Muchos se han acostumbrado en exceso a la mascarilla de tal forma que esperemos que no quede una generación del miedo o la cautela, al igual que en su día hubo una generación X, víctima o beneficiaria de los cambios sociales de los años 70 y 80, como el divorcio o la incorporación de la mujer al trabajo, o como se habla desde hace tiempo de la de los milennial, que en España son los nacidos entre los años 1981 y 1993, supuestamente más inclinados a las emociones que a las profesiones, a los viajes que al sedentarismo, al conocimiento de varias culturas diferentes que al valor del arraigo.

Está por ver si cientos de días de restricciones, una de ellas con afección tan directa al rostro (nunca mejor dicho), dejan huella en los niños de las etapas de Primaria y Secundaria. Jamás olvidarán el uso de la mascarilla porque han crecido con ella, con las orejas tensionadas por tirantas, la sonrisa oculta y la expresividad de los ojos resaltada. ¿Tendremos una generación FPP2 que simbolice de algún modo a quienes se pasaron cientos de días con el rostro semicubierto en el colegio? Porque todos guardamos recuerdos nítidos de ese espacio de orden y recreo, de disciplina y libertad vigilada, de profesores y amigos, que era la escuela. Eso del rostro cubierto era sólo por unas horas y en Carnaval o en Semana Santa. Pero no ha sido así para la generación FPP2, que hoy estrena libertades.