"Tengo más ganas que nunca de seguir al frente del PP de Sevilla"

Está confinada tras el positivo dado en la prueba del COVID. Cuando ya se barruntan los congresos provinciales del PP, la actual presidenta confirma que se presentará de nuevo al cargo en Sevilla. Virginia Pérez (Sevilla, 1979), licenciada en Derecho por la Hispalense, es una política corajuda, acostumbrada a sufrir y tenida por incómoda en algunos sectores. Carece de padrinos políticos y de momento ha pagado caros sus triunfos.

–Usted ha hecho público que está afectada por el coronavirus. ¿Cómo lleva estos días?

–Hay que ser muy responsable en las circunstancias actuales, estuve en contacto con un positivo, me hicieron una PCR, me dieron un resultado positivo que realmente no esperaba, la verdad. La sintomatología ha sido leve hasta el momento, lo que llevo peor es el aislamiento de mis hijas y la incertidumbre. Le debo reconocer que se pasa miedo ante el diagnóstico.

–¿Es cierto que aspira a la reelección como presidenta provincial?

–Tengo la suerte de contar con un equipo magnífico y son muchos los compañeros que desde distintos ámbitos (alcaldes, presidentes locales y diputados) me muestran su apoyo incondicional. Ahora me encuentro con más ganas que nunca para seguir trabajando por el partido en la provincia. En estos tres años hemos modernizado el PP de Sevilla, se han renovado estructuras, incorporado nuevas personas al proyecto y hemos afrontado cinco procesos electorales en los que hemos ido creciendo progresivamente. Aún así queda mucho por hacer. No renuncio a la responsabilidad de continuar la senda que hemos emprendido.

–Sevilla es tradicionalmente un punto rojo en el mapa electoral. Hasta en su propio partido lamentan que esta circunscripción no termine de mejorar. Sevilla lastra los resultados del PP en cada comicio.

–Sevilla terminará siendo un punto azul. Somos conscientes que nuestra provincia ha sido siempre una plaza difícil para nuestro partido. Recuperar la sintonía con nuestro electorado y llegar a la calle han sido nuestros primeros objetivos, En las últimas citas electorales nos hemos mantenido a pesar de la irrupción de Vox y Cs compartiendo espacio electoral. Ahora seguimos creciendo.

–¿Hay paz en el PP de Sevilla? El último congreso fue a cara de perro.

–Rotundamente sí. Hemos aprendido mucho. En estos tres años hemos acercado posturas, asumiendo diferencias, con matices políticos en un mismo proyecto, todos hemos cedido, yo la primera en aras al interés general y al proyecto común. Hoy somos más fuertes como organización de lo que éramos hace tres años.

–¿Tiene usted el apoyo del aparato regional? ¿Y del nacional?

–Así lo siento, mantengo una magnífica relación con ambas direcciones. El PP de Sevilla está en sintonía con ambas direcciones, regional y nacional. Somos el mismo proyecto. Trabajamos para que Juanma Moreno siga siendo presidente de los andaluces y Pablo Casado sea presidente de todos los españoles.

–¿A quién ha comunicado su propósito de seguir al frente del partido?

–A mi comité de Dirección que es mi equipo de trabajo más estrecho y a la Dirección de mi partido como le he comentado. Y a todos aquellos compañeros que se han acercado a preguntarme dándome su apoyo y muestras de cariño que agradezco enormemente.

–¿No le gustaría ejercer funciones de gobierno, gestionar un presupuesto, en lugar de estar recorriendo otro mandato más los pueblos de la provincia?

–No le niego que me apetezca gestionar. Aunque no en este momento, a mi la provincia me apasiona, me gustan los pueblos y su gente. La tarea interna de los partidos es menos conocida, brilla menos y puede resultar más ingrata, pero no es menos importante. Los partidos políticos hoy tan denostados son uno de los pilares de nuestra democracia. Eso hoy, por desgracia, se olvida.

–¿Se considera usted del ala moderada o de los halcones como Cayetana Álvarez de Toledo?

–Ni halcón ni paloma. Soy de la gestión y el diálogo de Juanma Moreno y de la contundencia en la defensa de España de Pablo Casado. Soy del Partido Popular.

–¿Beltrán Pérez será el próximo candidato a la Alcaldía de Sevilla? ¿Cuál es su opinión?

–Beltrán Pérez es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla. Han pasado apenas quince meses de las elecciones municipales y Beltrán dirige con total libertad la política en la capital y al grupo municipal. No hay debate.

–¿Qué peso tiene Javier Arenas en el PP de Sevilla en la actualidad?

–Javier Arenas es el presidente de honor del PP andaluz. Formó parte de los gobiernos del presidente Aznar y trabajó estrechamente con el presidente Rajoy, ganó con 50 escaños las elecciones en Andalucía aunque desgraciadamente no gobernó. Es un referente para el PP andaluz.

–Usted es diputada autonómica por Sevilla. ¿Se conforma para la provincia con la recuperación del Hospital Militar?

–No soy una persona conformista. La recuperación del hospital militar es un hito que comienza a saldar la deuda que dejó el socialismo con Sevilla. A Sevilla hay que darle lo que se merecen los sevillanos tratarla sin complejos como la capital de Andalucía que es. En ello está el gobierno de Juanma Moreno.