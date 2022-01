La fundación sevillana Alalá lleva la ilusión de los Reyes Magos a 160 niños de Jerez

No hay desarrollo sin formación, no hay calidad de vida sin alegría, no hay superación sin oportunidades. Una sociedad civil fuerte puede presumir de grandes logros cosechados sin necesidad del impulso de las autoridades de turno. Algunas fundaciones son una buena prueba de ello, pero en muchas ocasiones quedan eclipsadas por los poderes políticos y sus subvenciones. Así lo demuestra la Fundación Alalá, muy conocida porque desde hace años opera en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, y que estos días ha hecho evidente su labor también en Jerez. Alalá tiene fe en el flamenco como instrumento de integración social, apuesta por la educación desde los niveles inferiores hasta incluso ofrecer plazas en universidades privadas como la Loyola, trabaja contra el absentismo escolar, a favor de la cultura, el desarrollo personal y la dignidad de los menores para que sean ciudadanos formados y libres el día de mañana.

Estos días se ha podido comprobar el resultado de la campaña que la fundación sevillana Alalá ha emprendido con evidente éxito en Jerez de la Frontera. Cerca de 160 niños han podido disfrutar de la alegría (nunca mejor dicho) de la llegada de los Reyes Magos. La fundación, que mantiene un programa de acciones propio todo el año en Jerez, recogió juguetes para los niños que viven en zonas de exclusión social, sobre todo del barrio de Estancia Barrera. Las imágenes que se pudieron captar evidencian el éxito de la iniciativa. Es el botón de muestra de un trabajo que se efectúa todo el año y que en esta ocasión adquiere una repercusión especial por la importancia de la festividad.

La Fundación Alalá se caracteriza, entre otras muchas cosas, por enseñar flamenco a los jóvenes en riesgo de exclusión. La entidad empezó en Sevilla por iniciativa del guitarrista Emilio Caracafé en el barrio de Las Tres Mil Viviendas. El objetivo era sacar a los jóvenes de la calle y enseñarles flamenco. A Jerez llegó en 2019 y empezaron a ofrecer clases de canto, baile y percusión a menores de 6 a 18 años de la zona sur que se encuentran en riesgo de exclusión.

El nombre de la Fundación signifca “alegría” en caló como referente a un sentimiento que impulsa el crecimiento personal, la autoestima y que ayuda a que las personas a que brillen con luz propia. La entidad tiene como una de sus banderas el "dotar a los menores de habilidades y herramientas de aprendizaje para lograr el éxito escolar a través de la colaboración con colegios y familias, para prevenir el abandono y aislamiento, buscando combatir el fracaso escolar". Y, por supuesto, del motor de la ilusión, como se ha podido comprobar en Jerez.