“Me avergüenza decir mi edad cuando trabajo en grandes producciones”

De pequeño dibujaba mucho. Se pasaba horas. De casualidad un día encontró una cámara de fotos en casa y comenzó a retratar y recrear portadas de revistas de moda que veía. Empezó siendo un juego y sin darse cuenta a los 12 años estaba creando sus propias producciones.

Hoy, con tan solo 23 años, Jesús Isnard trabaja con las casas de moda más prestigiosas del mundo como Armani, Dior o Bulgari. Este joven sevillano que comenzó sus estudios de Educación Primaria en la Universidad de Sevilla, se recorre el mundo con su cámara en mano. “Ya no sé ni lo que es el jet lag (risas). Tengo mucha suerte de poder disfrutar de mi trabajo viajando”.

Amante del arte, el cine y la literatura, comparte su trabajo a través del perfil de Instagram (@JesusIsnard) donde posee 60.000 seguidores.

Dicen que fotografiar bien es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje, aunque para este joven artista, sin duda, la buena fotografía “es aquella en la que el fotografiado se siente feliz”.

- Un día decide compartir sus trabajos en Instagram y en poco tiempo suma 60.000 seguidores.

- No voy a mentir, Instagram me encanta. Su política no me parece correcta, pero es una plataforma genial. Para mí es como una galería de arte donde poder mostrar no solo mis fotografías, sino también gran parte de mi vida, mis viajes.

El otro día pensé que era muy afortunado por viajar tanto con mi trabajo y sobretodo, por descubrir tanta diversidad de culturas, opiniones y vidas. Más tarde lo veo allí en mi Instagram y me parece como una película bibliográfica en fotogramas.

- Aunque no le guste, su comunidad de 'followers' indica que es Influencer.

- En esta sociedad y sobre todo en España tendemos a poner etiqueta a todo. ¿Qué datos dicen eso? ¿Qué es ser Influencer? Una persona que influya en otra de manera positiva o negativa ¿no? Si la gente cree que puedo hacerlo, ¿seré Influencer? Si piensan que cocino bien, ¿seré cocinero? Y si digo palabras sin sentido, ¿un necio?

"Sin etiquetas todos seremos mucho más libres y felices"

Yo puedo ser fotógrafo, también pintor. Me encanta la pintura. Podemos ser todo lo que nosotros queramos ser, pero importante, lo que nosotros queramos. No lo que la gente quiera que seamos. Sin etiquetas todos seremos mucho más libres y felices.

- Pese a su juventud ya ha trabajado con grandes firmas como Armani, Dior o Bulgari. ¿Alguna producción que le haya marcado?

- A veces me da vergüenza decir mi edad cuando me ven en una producción tan importante. Hay tantos proyectos y tan especiales que me sería difícil destacar alguno.

Se me ocurre ahora mi primera vez en Venecia. Era el Festival del Cine y trabajaba con Eugenia Silva (@EuSilva) para Armani. Con Eugenia siempre todo es impoluto, ella es muy especial para mí y esa ciudad de cuento... Fue increíble.

“El cuerpo humano es precioso y la libertad de cada cual es más bonita aún”

- ¿Cuáles son los trabajos más complicados para un fotógrafo?

- Aquellos en los que imponen demasiado. Cuando te piden la estética y atmósfera justa que tienen en la cabeza.

- ¿Dónde disfruta más, en la producción, realización o edición?

- ¿Por qué elegir? Cada momento puede ser mágico. Desde que se selecciona al modelo hasta que se ve el trabajo finalizado.

Todo es un proceso muy exhaustivo y preciso, pero también es maravilloso ver cómo todo evoluciona y tienes delante de tus ojos un documento gráfico que hacía semanas tenías en tu cabeza.

- Muchos jóvenes suben fotos a las redes sociales ligeros de ropa con el objetivo de ganar seguidores. ¿Qué opinión le merece?

- "El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil", dejó escrito San Mateo.

El cuerpo humano es precioso, y la libertad de cada cual es más bonita aún.

"No quiero que mis fotografías se midan por un número de 'likes'. Solo me gusta mostrarlas"

- ¿Es partidario de que Instagram finalmente elimine los 'likes' de las fotos?

- Todo se verá, aún no se ha actualizado nada. Si se eliminan los ‘likes’ yo seré el primero en ocultarlos.

No quiero que mis fotografías se midan por un número de aclamación. Solo me gusta mostrarlas.

- ¿Es difícil trabajar fotografiando a Influencers de moda?

- ¿Difícil por qué? Tengo muchos buenos amigos y amigas que se dedican a ello y son encantadores. Gran parte de su fama se debe a su manera de ser, por eso influían ¿no?

Lo peor no son los Influencers. Lo peor es cuando la gente comienza a hablar de ellos como si todo de su vida lo supiesen. Idealizando y sin pensar que detrás de una pantalla hay sentimientos.

- ¿Cree que está sobrevalorada esta nueva profesión digital?

- No creo que el trabajo del Influencer esté sobrevalorado. Al igual que la moda todo cambia. Y quien no se renueva muere. Es una nueva forma de publicidad. Mucho más ajustada a las necesidades del producto.

Si necesitas vender una pomada para estrías de después del embarazo ¿crees que la venderás mejor por televisión, donde llega a un público muy generalizado y es mucho más costoso, o haciendo un estudio de Instagramers embarazadas, donde el público es mucho más específico, de género y edad determinada?

- ¿Sigue alguna práctica al subir las fotografías a Instagram?

- Intento contar historias con mis fotografías. Me gusta que la fotografía en sí y la fotografía de moda vayan más allá. Al final una imagen vale más que mil palabras.

Justo ayer estuve preparando unas fotos que hice en el norte de África que pronto iré poniendo. Me gusta que la gente piense el trasfondo de estas imágenes.

Para ello las pongo de forma secuencial. Como una revista, al final creo mi propia línea editorial en mi Instagram.

- ¿Cuál es el secreto para que una fotografía sorprenda?

- Creo que la buena fotografía es aquella en la que el fotografiado se siente feliz y ve más allá que solo una foto.

- ¿Es Sevilla, como dicen, una ciudad fotogénica?

- Sevilla es una ciudad increíble. Siempre lo digo y estoy enamorado. Es una ciudad de contrastes. Es muy cerrada, pero de ahí su encanto. Y sí, es una ciudad de película.

Por cierto, una de mis series fotográficas más comentadas en Instagram son los retratos de la Feria de Sevilla.

- ¿Qué proyectos de futuro planea Jesús Isnard?

- Siempre tengo mil historias en la cabeza. No paro quieto. En unos meses comenzaré a estudiar en Madrid un máster internacional en fotografía de moda.

En un año tengo varios proyectos en Estados Unidos y seguramente me iré a vivir una temporada allí.