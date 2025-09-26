El Foro Empresas Banco Santander de Grupo Joly, en imágenes

La ciberseguridad y la inteligencia artificial son dos realidades que hace un lustro eran completamente ajenos al día a día de empresas, administraciones, universidades y usuarios. Hoy, ya no son el futuro, sino que son el coche cuando apareció: o lo tomas, o te quedas atrás. Este viernes, sobre ello se ha hablado en el Foro Empresas Banco Santander, organizado por Grupo Joly, que ha tenido como título “Ciberseguridad e Inteligencia Artificial: retos y oportunidades para la empresa”.