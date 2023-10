Toma nota, cinéfilo: estos son los festivales de cine en Andalucía para los próximos meses

¿Te gusta viajar y te gusta el cine? Has llegado al lugar perfecto, porque aquí vas a encontrar los próximos festivales de cine en Andalucía, cita para los más cinéfilos y, por qué no, viajeros. Toma nota de todos ellos: serán días cargados de buenas películas y, por qué no, de aprovechar para conocer ese rincón de la ciudad que aún permanece virgen a vuestros ojos.

Festival de Cine Francés de Málaga

Del 13 al 20 de octubre, en el cine Albéniz de Málaga, se celebra una cita indispensable para los amantes del cine francés, que este año celebra su 29 ª edición en diferentes espacios de la ciudad. Este año, la película que dará el pistoletazo de salida será Anatomía de una caída, de la directora Justine Triet, un thriller en el que una mujer es acusada del asesinato de su marido. Además, tendrá lugar una retrospectiva de la directora, además de la proyección, en la ceremonia de clausura, de El reino animal de Thomas Cailley, una singular propuesta de ciencia ficción con Adèle Exarchopoulos.

South International Series Festival, Cádiz

Permitidnos la licencia de informar de un festival de series en un artículo sobre festivales de cine, ya que se trata del primero que se celebra en el sur de Europa de tales características, y encima en Andalucía. Se trata del South International Series Festival, que se celebrará del 7 al 12 de octubre, y entre sus series programadas se encuentran la española La ley del mar, una miniserie protagonizada por Luis Tosar y Álex Monner que cuenta los hechos reales acaecidos en el pesquero ‘Francisco y Catalina’ de Santa Pola, que se convirtió en el primer barco europeo que rescataba inmigrantes en aguas internacionales del Mediterráneo.

FANCINE, Festival de Cine Fantástico, Málaga

De nuevo nos vamos a la capital malagueña para asistir a un festival dedicado expresamente al cine fantástico y de terror, que se celebrará del 8 al 16 de noviembre. De momento, no tenemos el cartel completo, pero sí jugosos avances: entre ellos, destacan la coreana Sleep, en el que una mujer embarazada se encuentra amenazada por las pesadillas que atenazan el sueño de su marido y la nueva y polémica (se saldó con numerosos abucheos en el pasado Festival de Cannes, pero otros aseguran que se trata de una genialidad) obra de Jessica Hausner ‘Club Zero’.

Edición Especial SEFF 2023, Sevilla

Una nueva edición del Festival de Cine europeo de Sevilla, envuelto en polémica: este año no llega a la capital en su edición completa por coincidir en fechas con la celebración de los Grammy latinos. En su defecto, el cinéfilo tendrá que conformarse con una edición ‘especial’ recortada del 24 al 29 de noviembre (6 días en lugar de los 9 habituales). Aún se desconoce el cartel y las proyecciones, como de costumbre, tendrán lugar en los cines MK2 Nervión y la gala inaugural se trasladará al FIBES.