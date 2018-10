Las fechas clave de las elecciones andaluzas

Con la publicación esta mañana del decreto por el cual se convocan elecciones en Andalucía comienza un proceso que culminará en 2019, pero que tiene varios hitos, con el 2 de diciembre como fecha fijada para la colocación de las urnas. Susana Díaz, por segunda vez consecutiva, ha decidido no agotar la legislatura

9 de octubre

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el decreto de disolución del Parlamento andaluz elegido el 22 de marzo de 2015. Queda finalizada la X Legislatura andaluza, pero el legislativo sigue funcionando con un perfil bajo. Es la Diputación Permanente quien mantiene viva la Cámara hasta que la próxima quede constituida

19 de octubre

Según la Ley Orgánica General del Régimen Electoral, en los primeros diez días desde la disolución de la Cámara deben quedar registradas las coaliciones electorales y las agrupaciones de electores. La confluencia de izquierdas ha elegido este modelo para presentarse a los comicios, por lo que Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez tendrán que inscribir a Adelante Andalucía en los próximos días.

31 de octubre

La mencionada ley orgánica da 22 días a los partidos y coaliciones para presentar sus listas electorales en las ocho circunscripciones en las que se divide Andalucía.

Adelante Andalucía tiene ya sus candidaturas confeccionadas tras unas tibias primarias conjuntas. IU utilizó su modelo clásico para elaborarlas: comenzó con las asambleas locales para acabar con las provinciales. Podemos pasó por unas elecciones internas con una candidata crítica, Isabel Franco, que acabó estrellándose.

Ciudadanos puso en marcha un proceso de primarias exprés antes del verano para elegir a Juan Marín como candidato y a los cabezas de lista de las provincias con más de 400 afiliados. Las direcciones andaluza y estatal completaron las listas.

El PSOE estrena un sistema de elección similar al existente en IU. Las listas comienzan a elaborarse en las agrupaciones municipales y de barrio, pero luego será la dirección provincial quien matice la composición de la candidatura. La proclamación de Susana Díaz será el 20 de octubre.

El PP no tiene prisa. Juanma Moreno se da hasta el 25 de octubre para armar sus candidaturas que saldrán de un consenso entre las direcciones provinciales, la regional y, por supuesto, la nacional de Pablo Casado. El líder del PP tendrá mucho que decir en un territorio que no lo apoyó en sus primarias

16 de noviembre

En la noche del jueves 15 de noviembre al viernes 16 comienza la campaña electoral. Es previsible que se mantengan actos clásicos, como la pegada de carteles. Después echará a andar la caravana electoral de los partidos, que los llevará a recorrer la comunidad en las siguientes dos semanas.

1 de diciembre

Jornada de reflexión. En este día los partidos no pueden hacer propaganda de sus programas electorales ni organizar actos.

2 de diciembre

Jornada electoral, desde las 08:00 hasta las 20:00 estarán abiertos los centros de votación para los casi 6,5 millones de andaluces con derecho a voto.

27 de diciembre

A las 12:00 se constituye la XI Legislatura andaluza. Los 109 diputados electos tendrán que decidir quién preside el Parlamento y quién forma la Mesa de la Cámara, el órgano que dirige el funcionamiento del legislativo andaluz. Esa sesión constitutiva la dirigirá la Mesa de Edad, formada por el diputado más veterano y los dos más jóvenes.

Para lo que no hay fecha es para la primera votación de investidura. Entonces echa a correr el reloj. Si el candidato no logra la mayoría de la Cámara, comienza un periodo de tres meses para elegir al próximo presidente o presidenta de la Junta. Si los grupos no se ponen de acuerdo, el Parlamento se disuelve automáticamente y se convocan nuevas elecciones.