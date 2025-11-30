Las farmacias andaluzas renovarán los tratamientos de los pacientes crónicos desde marzo

Las farmacias andaluzas podrán renovar los tratamientos de los pacientes crónicos a partir del próximo mes de marzo. Para ello, el SAS va a poner en marcha antes de que termine el año un programa que conectará directamente al médico y al farmacéutico a través de un canal de comunicación seguro, que va a mejorar el seguimiento farmacoterapéutico y la continuidad del tratamiento del paciente. Así lo ha anunciado este domingo el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante su intervención en el acto central en Honor a la Inmaculada Concepción, Patrona de los farmacéuticos, en Sevilla.

Este nuevo programa, que conectará al profesional de farmacia con el profesional que prescribe el medicamento, “estará instalado en todas las farmacias a principios de año y en el mes de marzo permitirá que sea el propio farmacéutico el que pueda solicitar la renovación de tratamientos para pacientes crónicos sin que el paciente tenga que pedir cita ni acudir al centro de salud”.

Farmacias de fuera de Andalucía

Este programa tendrá una última fase que permitirá ya en el segundo trimestre de 2026 que cualquier farmacia de fuera de Andalucía pueda también comunicarse con un médico del SAS. Una “buena noticia”, como ha subrayado Antonio Sanz, “que va a suponer una mejora en la atención sanitaria a la ciudadanía” y que viene a reforzar su convencimiento de que “la farmacia comunitaria es un aliado estratégico para nuestro sistema sanitario”.

El consejero de Sanidad ha recordado la colaboración de las oficinas de farmacia durante la pandemia de covid, “en primera línea, ayudando, atendiendo las necesidades que iban surgiendo sin previo aviso, al lado de las personas” y ha destacado también su contribución este mismo año al desarrollo del Programa de control y seguimiento del Virus del Nilo Occidental y al buen desarrollo de este temporada, “informando y haciendo llegar a la población más vulnerable las medidas necesarias para protegerlos, de forma especial en aquellos municipios de mayor riesgo”.